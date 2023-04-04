В Днепре перед пасхальными праздниками стремительно растут цены на мясо

В Украине с приближением пасхальных праздников ожидают стремительного роста цен на продукты. В частности, вырастут цены на мясо и мясопродукты, а также обязательно вырастет стоимость яиц, поскольку обычно к Пасхе резко возрастает объем их потребления.

С начала года все виды мяса активно дорожают. Исключением стали только несколько видов мясной продукции: свиная грудинка, соленое сало и куриное филе. Они за первые три месяца года даже немного подешевели, говорит ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец. Остальные же продукты из этой группы растут в цене и к Пасхе станут еще дороже.

Последующую ценовую ситуацию на мясо птицы будут определять цены на входящие ресурсы и платежеспособность населения.

Яйца также еще подорожают. Правда, цены на яйца в нынешнем году и так превзошли все прогнозы. Сейчас они стоят в 2,1 раза дороже, чем в преддверии прошлогодней Пасхи. Поэтому сильно расти им просто уже некуда. Однако свой предпраздничный люфт они все же используют, и станут еще на несколько процентов дороже.

Правда, по окончании пасхальных праздников цены на яйца начнут снижаться. Это процесс неизбежен, убеждены эксперты. Во-первых, упадет спрос на этот продукт. А во-вторых с потеплением куры в индивидуальных хозяйствах станут активнее нестись, и яйца от частного сектора составят конкуренцию продукту от крупных агрофирм. Поэтому снижение цен на этот продукт неизбежно.

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