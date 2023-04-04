В Днепре перед пасхальными праздниками стремительно растут цены на мясо

С начала года все виды мяса активно дорожают. Исключением стали только несколько видов мясной продукции: свиная грудинка, соленое сало и куриное филе. Они за первые три месяца года даже немного подешевели, говорит ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец. Остальные же продукты из этой группы растут в цене и к Пасхе станут еще дороже.
Последующую ценовую ситуацию на мясо птицы будут определять цены на входящие ресурсы и платежеспособность населения.
Яйца также еще подорожают. Правда, цены на яйца в нынешнем году и так превзошли все прогнозы. Сейчас они стоят в 2,1 раза дороже, чем в преддверии прошлогодней Пасхи. Поэтому сильно расти им просто уже некуда. Однако свой предпраздничный люфт они все же используют, и станут еще на несколько процентов дороже.
Правда, по окончании пасхальных праздников цены на яйца начнут снижаться. Это процесс неизбежен, убеждены эксперты. Во-первых, упадет спрос на этот продукт. А во-вторых с потеплением куры в индивидуальных хозяйствах станут активнее нестись, и яйца от частного сектора составят конкуренцию продукту от крупных агрофирм. Поэтому снижение цен на этот продукт неизбежно.
Читайте также:
Автор:
4 апреля в Днепре не будет света в некоторых домах
В Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов погиб 501 ребенок.…
2 апреля ушла из жизни начальник концертного отдела Ольга Орлова.
В Павлограде мужчина убил 47-летнего знакомого после ссоры по телефону.
4 апреля в Днепре не будет света в некоторых домах
Зонт сегодня не понадобится!
В Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов погиб 501 ребенок. Реальное количество убитых может быть больше.
2 апреля ушла из жизни начальник концертного отдела Ольга Орлова.
В Павлограде мужчина убил 47-летнего знакомого после ссоры по телефону.
В Днепре нет воды на поселке Игрень и еще на нескольких улицах из-за ремонта водопровода.
Жителей Зеленодольска в Днепропетровской области призывают более внимательное соблюдение комендантского часа. Причина – постоянные нарушения правил горожанами. Поэтому местные власти решили привлекать нарушителей к ответственности. Уже больше года на территории Украины и Днепропетровской области соответственно, действует комендантский час. Время выхода…
Украинские бойцы отбили более 45 атак российских оккупантов и уничтожили вражеский разведывательный БпЛА.
Нужна ваша помощь!
С апреля месяца жителей Днепра ждет ряд изменений. Коснуться они пенсионеров, водителей, старшеклассников и в общем всех потребителей коммунальных услуг, а также тех, кто регулярно покупает лекарства в аптеках.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!