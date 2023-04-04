Розікрали майже 7 тонн продуктів для ЗСУ: на Дніпропетровщині знайшли склад набитий харчами

На Дніпропетровщині знайшли підпільний склад з 3 тоннами продуктів, які мали передати ЗСУ, а збиралися перепродати.

Як повідомили в ДБР, ще в січні правоохоронці викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродавала продукти, які мали передаватися військовим.

Зазначається, що до цього причетне одне із приватних підприємств, яке постачало продукти в 45 військових частин. Тільки за 2022 рік його власники отримали замовлення на 2 мільярди гривень. Втім, не все доїжджало до військових. Усього ДБР та Нацполіція провели 70 обшуків та вилучили понад 7 тонн харчів, які “спекулянти” збиралися перепродати.

Днями ДБР знайшло ще один склад на Дніпропетровщині, де “спекулянти” ховали крадені харчі. Серед продуктів були згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн.

Частину вилучених харчів вже передали ЗСУ, а решту віддадуть військовим, як тільки завершать необхідні слідчі дії.

За розкрадання судитимуть головного бухгалтера логістичного центру, трьох експедиторів, завідувача складу та головного менеджера.

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