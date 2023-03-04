Разрезали бензорезом: под Днепром спасатели достали пенсионера из-под мотоблока

В пятницу, 3 марта, в селе Клешневка Днепровского района во время земельных работ на огороде пострадал 70-летний местный житель. Нога мужчины застряла в мотоблоке, поэтому пришлось вызывать спасателей.

На место прибыли специалисты ГСЧС. С помощью бензореза они разрезали вал мотоблока для деблокирования раненой конечности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели работали крайне осторожно, дабы не травмировать пострадавшего еще больше. После «освобождения» 70-летнего мужчину передали работникам «скорой», которые оказали ему первую медицинскую помощь, а также госпитализировали в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

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