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  • Разрезали бензорезом: под Днепром спасатели достали пенсионера из-под мотоблока

Разрезали бензорезом: под Днепром спасатели достали пенсионера из-под мотоблока

Сегодня 11:49
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В пятницу, 3 марта, в селе Клешневка Днепровского района во время земельных работ на огороде пострадал 70-летний местный житель. Нога мужчины застряла в мотоблоке, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Новости Днепра про Разрезали бензорезом: под Днепром спасатели достали пенсионера из-под мотоблока

На место прибыли специалисты ГСЧС. С помощью бензореза они разрезали вал мотоблока для деблокирования раненой конечности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели работали крайне осторожно, дабы не травмировать пострадавшего еще больше. После «освобождения» 70-летнего мужчину передали работникам «скорой», которые оказали ему первую медицинскую помощь, а также госпитализировали в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Новости Днепра про Разрезали бензорезом: под Днепром спасатели достали пенсионера из-под мотоблока

Новости Днепра про Разрезали бензорезом: под Днепром спасатели достали пенсионера из-под мотоблока

Новости Днепра про Разрезали бензорезом: под Днепром спасатели достали пенсионера из-под мотоблока

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Новости Днепра про Разрезали бензорезом: под Днепром спасатели достали пенсионера из-под мотоблокаУкраїнська Новости Днепра про Разрезали бензорезом: под Днепром спасатели достали пенсионера из-под мотоблокаРусский

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