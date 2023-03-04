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  • Розрізали бензорізом: під Дніпром рятувальники дістали пенсіонера з-під мотоблоку

Розрізали бензорізом: під Дніпром рятувальники дістали пенсіонера з-під мотоблоку

Сьогодні 11:49
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У п'ятницю, 3 березня, у селі Клешнівка Дніпровського району під час земельних робіт на городі постраждав 70-річний місцевий житель. Нога чоловіка застрягла в мотоблоці, тож довелося викликати рятувальників.

Новости Днепра про Розрізали бензорізом: під Дніпром рятувальники дістали пенсіонера з-під мотоблоку

На місце прибули фахівці ДСНС. За допомогою бензоріза вони розрізали вал мотоблоку для деблокування пораненої кінцівки. 

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Рятувальники працювали вкрай обережно, аби не травмувати постраждалого ще більше. Після “визволення” 70-річного чоловіка передали працівникам “швидкої”, які надали йому першу медичну допомогу, а також госпіталізували в лікарню для подальшого обстеження та лікування. 

Новости Днепра про Розрізали бензорізом: під Дніпром рятувальники дістали пенсіонера з-під мотоблоку Новости Днепра про Розрізали бензорізом: під Дніпром рятувальники дістали пенсіонера з-під мотоблоку Новости Днепра про Розрізали бензорізом: під Дніпром рятувальники дістали пенсіонера з-під мотоблоку

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Новости Днепра про Розрізали бензорізом: під Дніпром рятувальники дістали пенсіонера з-під мотоблокуУкраїнська Новости Днепра про Розрізали бензорізом: під Дніпром рятувальники дістали пенсіонера з-під мотоблокуРусский

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