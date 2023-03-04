Розрізали бензорізом: під Дніпром рятувальники дістали пенсіонера з-під мотоблоку

У п'ятницю, 3 березня, у селі Клешнівка Дніпровського району під час земельних робіт на городі постраждав 70-річний місцевий житель. Нога чоловіка застрягла в мотоблоці, тож довелося викликати рятувальників.

На місце прибули фахівці ДСНС. За допомогою бензоріза вони розрізали вал мотоблоку для деблокування пораненої кінцівки.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники працювали вкрай обережно, аби не травмувати постраждалого ще більше. Після “визволення” 70-річного чоловіка передали працівникам “швидкої”, які надали йому першу медичну допомогу, а також госпіталізували в лікарню для подальшого обстеження та лікування.

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