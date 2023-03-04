Розрізали бензорізом: під Дніпром рятувальники дістали пенсіонера з-під мотоблоку

На місце прибули фахівці ДСНС. За допомогою бензоріза вони розрізали вал мотоблоку для деблокування пораненої кінцівки.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники працювали вкрай обережно, аби не травмувати постраждалого ще більше. Після “визволення” 70-річного чоловіка передали працівникам “швидкої”, які надали йому першу медичну допомогу, а також госпіталізували в лікарню для подальшого обстеження та лікування.
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