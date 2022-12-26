Разбил стекло: в Днепре подросток ограбил авто

В Днепре на проспекте Нигояна подросток обокрал Daewoo Lanos.

16-летний парень разбил окно легковушки камнем, после чего обчистил машину. Заметив разбитое стекло, владелец авто сам поймал злоумышленника, но то, что тот успел и обокрасть машину, заметил не сразу.

На место вызвали правоохранителей. Полицейские прибыли на вызов о повреждении автомобиля, однако вскоре выяснилось, что имела место и кража.

Все обстоятельства произошедшего устанавливала следственно-оперативная группа отделения полиции №3.

Источник: «Дніпро Оперативний»

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