Розбив скло: у Дніпрі підліток пограбував авто

У Дніпрі на проспекті Нігояна підліток обікрав Daewoo Lanos.

16-річний хлопець розбив вікно легковика каменем, після чого обчистив машину. Помітивши розбите скло, власник авто сам спіймав зловмисника, але те, що той встиг і обікрасти машину, помітив не одразу.

На місце викликали правоохоронців. Поліцейські прибули на виклик про пошкодження автомобіля, проте невдовзі з’ясувалося, що мала місце і крадіжка.

Усі обставини події встановлювала слідчо-оперативна група відділення поліції №3.

Джерело: «Дніпро Оперативний»

Читайте також:

Українська Русский

Автор: