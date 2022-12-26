Розбив скло: у Дніпрі підліток пограбував авто

16-річний хлопець розбив вікно легковика каменем, після чого обчистив машину. Помітивши розбите скло, власник авто сам спіймав зловмисника, але те, що той встиг і обікрасти машину, помітив не одразу.
На місце викликали правоохоронців. Поліцейські прибули на виклик про пошкодження автомобіля, проте невдовзі з’ясувалося, що мала місце і крадіжка.
Усі обставини події встановлювала слідчо-оперативна група відділення поліції №3.
Джерело: «Дніпро Оперативний»
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