Расчет теплого пола: основные правила и формулы

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Прохладный пол – это неприятность, присущая всем жилищам, так как её причина кроется в физике: теплый воздух всегда поднимается, а холодный опускается. Однако проблема была решена 2000 назад: в Древнем Риме прототип отопления теплым полом был оборудован в общественных банях (по трубам внутри каменного пола прогоняли горячий воздух).

Сегодня система не потеряла популярности, модернизировалась, а электрический теплый пол оборудуется во многих современных домах и квартирах. Важно заметить, что перед установкой теплых полов в частном доме, разрабатывается проект и проводится ряд расчетов, о чем мы рассказываем в статье ниже.

Расчет теплого пола: основные методики

Расчет длины труб системы «теплый пол» можно осуществить двумя способами: ручным и автоматизированным. Автоматизированный метод более популярен — это онлайн-калькуляторы и специализированный софт, такой как Instal Sistem, Audytor C.O, а также спец. программы от производителей Uponor, TECE, KAN, Rehau или Valtec. Хорошее программное обеспечение обладает высокой гибкостью в расчетах и существенно экономит время проектировщикам.

Ручной метод потребует более тщательной работы и, кроме этого, глубокого понимания протекания разных физических процессов. Такой подход полезен в тех случаях, когда нужен максимальный контроль над всеми нюансами расчетов.

Особенности расчета водяного теплого пола

При проектировании отопления частного дома необходимо учитывать гидравлические параметры системы: расход воды, давление, теплопотери через стены, окна, потолки и вентиляционные отверстия. Это позволит определить мощность отопления, оптимальную для поддержания комфортной температуры в комнате.

На выбор схемы водяного контура также повлияют такие особенности помещений, как мебель, перегородки, ниши: важно оптимально разместить нагрев и равномерно распределить тепло. Далее делается расчет длины труб — это поможет заблаговременно избежать переплаты за заказ лишнего материала. Кроме этого, нужно грамотно выбрать тип теплоносителя, учитывая его состав, теплопроводность, совместимость с теми или иными материалами

Какие данные понадобятся, чтобы сделать расчет труб теплого пола?

Площадь (периметр) помещения; Шаг укладки петель; Расстояние от входа/выхода до распределительного коллектора.

Основные формулы

Первый способ: L = (S/n) * 1,1 + (Lk * 2), где:

L — искомая длина труб;

S — площадь помещения;

n — шаг укладки трубопровода (чаще всего показатель от 100 до 300 мм);

Lk — расстояние до коллектора.

Второй вариант расчетов: L = (w * (l/n) + (n * 2) * (l/3) + (Lk * 2)) * 1,05, где:

L — длина контура;

w — ширина комнаты;

l — длина помещения;

n — шаг укладки;

Lk: расстояние до распределительного коллектора.

Как рассчитывается электрический теплый пол?

Прежде всего, необходимо определить обогреваемую область: можете смело разметить план на бумаге или мелом на полу. Учитывайте местоположение стационарной мебели и техники — от них нужно делать отступ в 5-10 см. Места, на которые ногами практически не наступают, также можно исключить из области нагрева. Когда схема готова, проставляются размеры и вычисляется площадь помещения (погрешность в 3-4 см несущественна).

Чтобы определить требуемую мощность теплого пола, проводится расчет теплопотерь в частном доме. Мы предлагаем ориентировочные рекомендации, которые послужат отправной точкой при выборе модели:

Утепленные помещения с относительно небольшими окнами можно оборудовать системой производительностью 130-180 Вт/м²;

Для лоджий, цокольных этажей, слабо утепленных комнат рекомендуется выбирать теплые полы мощностью 180-240 Вт/м².

Заключение

Грамотный расчет электрического или водяного теплого пола — это первый ключевой шаг к соданию идеального отопления. Если добавить корректно подобранное оборудование и профессионально выполненный монтаж — вы получите отличную отопительную систему, которая на протяжении многих лет будет функционировать эффективно, безопасно и экономично.

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