Ракетная атака на Днепр: в полицию обратилось около 200 горожан, имущество которых пострадало

Полиция Днепра продолжает фиксировать последствия ракетной атаки российских оккупантов на город. Уже почти 200 горожан, имущество которых пострадало в результате вражеского обстрела, обратились к правоохранителям.

Так, по состоянию на вчера, 29 июля, было 198 заявлений. Это число продолжает расти.

«Полицейские продолжают фиксировать последствия обстрела, проводить сбор вещественных доказательств, осматривать квартиры, помещения и принимать заявления от жителей. Все пострадавшие в результате вражеского обстрела могут обратиться в пункт приема заявлений по адресу улица Костомаровская, 8 или на спецлинию «102»», — напоминают правоохранители.

Все днепряне, чье жилье повреждено или разрушено, могут присоединиться к программе «єВідновлення». Сделать это можно через приложение «Дія».

Программой предусмотрено до 200 тысяч гривен компенсации, а также средства на приобретение строительных материалов. А еще — услуги специалистов, которые будут чинить поврежденное. Многие жители области воспользовались этой возможностью. В целом получено почти 12,5 млн грн.

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