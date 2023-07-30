Ракетная атака на Днепр: в полицию обратилось около 200 горожан, имущество которых пострадало

Так, по состоянию на вчера, 29 июля, было 198 заявлений. Это число продолжает расти.
«Полицейские продолжают фиксировать последствия обстрела, проводить сбор вещественных доказательств, осматривать квартиры, помещения и принимать заявления от жителей. Все пострадавшие в результате вражеского обстрела могут обратиться в пункт приема заявлений по адресу улица Костомаровская, 8 или на спецлинию «102»», — напоминают правоохранители.
Все днепряне, чье жилье повреждено или разрушено, могут присоединиться к программе «єВідновлення». Сделать это можно через приложение «Дія».
Программой предусмотрено до 200 тысяч гривен компенсации, а также средства на приобретение строительных материалов. А еще — услуги специалистов, которые будут чинить поврежденное. Многие жители области воспользовались этой возможностью. В целом получено почти 12,5 млн грн.
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