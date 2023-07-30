Ракетна атака по Дніпру: до поліції звернулося близько 200 містян, майно яких постраждало

Поліція Дніпра продовжує фіксувати наслідки ракетної атаки російських окупантів на місто. Уже майже 200 містян, майно яких постраждало внаслідок ворожого обстрілу, звернулися до правоохоронців.

Так, станом на вчора, 29 липня, це було 198 заяв. Це число продовжує рости.

“Поліцейські продовжують фіксувати наслідки обстрілу, проводити збір речових доказів, оглядати квартири, приміщення та приймати заяви від мешканців. Усі постраждалі внаслідок ворожого обстрілу можуть звернутися до пункту прийому заяв за адресою вулиця Костомарівська, 8 або на спецлінію «102»”, – нагадують правоохоронці.

Усі дніпряни, чиє житло пошкоджене чи зруйноване, можуть долучитися до програми «єВідновлення». Зробити це можна через додаток «Дія».

Програмою передбачено до 200 тисяч гривень компенсації, а також кошти на придбання будівельних матеріалів. А ще – послуги фахівців, які будуть лагодити понівечене. Чимало мешканців області скористалися цією можливістю. Загалом отримали майже 12,5 млн грн.

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