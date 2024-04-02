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Ракетная атака на Днепр: пострадали пять человек

Сегодня 17:09
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Во время тревоги в Днепре слышали взрыв.

Новости Днепра про Ракетная атака на Днепр: пострадали пять человек

Начальник Днепропетровской ОВА сообщил о ракетной атаке на Днепр. Пока деталей не озвучивают, но известно, что пострадали по меньшей мере пять человек. Глава облсовета Николай Лукашук уточнил, что ранения у них не тяжелые. Травмированные получают необходимую медицинскую помощь.

Есть пострадавшие. По предварительной информации, это пять человек. Все детали уточняем. Не помогайте врагу. Ничего не фотографируйте и не выкладывайте в сеть. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасном месте – берегите себя, — написал Сергей Лысак.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о ракете в сторону Днепра.

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