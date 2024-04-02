Ракетна атака на Дніпро: постраждало п’ятеро людей

Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив про ракетну атаку на Дніпро. Наразі деталей не озвучують, але відомо, що постраждали щонайменше п’ятеро людей. Голова облради Микола Лукашук уточнив, що поранення в них не важкі. Травмовані отримують необхідну медичну допомогу.
Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п’ятеро людей. Всі деталі уточнюємо. Не допомагайте ворогу. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся у безпечному місці – бережіть себе, – написав Сергій Лисак.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету в бік Дніпра.
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