Ракетна атака на Дніпро: постраждало п’ятеро людей

Під час тривоги в Дніпрі чули вибух.

Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив про ракетну атаку на Дніпро. Наразі деталей не озвучують, але відомо, що постраждали щонайменше п’ятеро людей. Голова облради Микола Лукашук уточнив, що поранення в них не важкі. Травмовані отримують необхідну медичну допомогу.

Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п’ятеро людей. Всі деталі уточнюємо. Не допомагайте ворогу. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся у безпечному місці – бережіть себе, – написав Сергій Лисак.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету в бік Дніпра.

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