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Ракетна атака на Дніпро: постраждало п’ятеро людей

Сьогодні 17:09
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Під час тривоги в Дніпрі чули вибух.

Новости Днепра про Ракетна атака на Дніпро: постраждало п'ятеро людей

Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив про ракетну атаку на Дніпро. Наразі деталей не озвучують, але відомо, що постраждали щонайменше п’ятеро людей. Голова облради Микола Лукашук уточнив, що поранення в них не важкі. Травмовані отримують необхідну медичну допомогу. 

Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п’ятеро людей. Всі деталі уточнюємо. Не допомагайте ворогу. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся у безпечному місці – бережіть себе, – написав Сергій Лисак.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету в бік Дніпра. 

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Новости Днепра про Ракетна атака на Дніпро: постраждало п'ятеро людейУкраїнська

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