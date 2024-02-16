Работал в ГСЧС Днепропетровщины: во время тушения пожара трагически погиб спасатель Виктор Диденко

15 февраля во время ликвидации масштабного пожара на предприятии в Александрийском районе Кировоградской области погиб начальник караула 17-й пожарно-спасательной части города Светловодск 29-летний Виктор Диденко.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Это болезненная потеря не только для Кировоградского гарнизона, но и для всей большой семьи ГСЧС. Светлая память спасателю, который отдал свою жизнь, выполняя служебный долг! — говорится в сообщении.
Виктор начал свою трудовую деятельность в ГСЧС в 2016 году. С 2017 по 2019 год проходил службу в должности инспектора в ГСЧС в Днепропетровской области. С 2019 года по настоящее время проходил службу в должности начальника караула 17-й пожарно-спасательной части в Кировоградской области.
У Виктора остались отец, мать, сестра и девушка.
Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким спасателя!
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