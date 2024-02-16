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Працював в ДСНС Дніпропетровщини: під час гасіння пожежі трагічно загинув рятувальник Віктор Діденко

Сьогодні 10:02
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Світла пам’ять!

Новости Днепра про Працював в ДСНС Дніпропетровщини: під час гасіння пожежі трагічно загинув рятувальник Віктор Діденко

15 лютого під час ліквідації масштабної пожежі на підприємстві в Олександрійському районі Кіровоградської області загинув начальник караулу 17-ої пожежно-рятувальної частини міста Світловодськ 29-річний Віктор Діденко.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Це болісна втрата не лише для Кіровоградського гарнізону, а й для усієї великої родини ДСНС. Світла пам’ять рятувальнику, що віддав своє життя, виконуючи службовий обов’язок! – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Працював в ДСНС Дніпропетровщини: під час гасіння пожежі трагічно загинув рятувальник Віктор Діденко

Віктор розпочав свою трудову діяльність у ДСНС 2016 року. З 2017 до 2019 року проходив службу на посаді інспектора 5 ДПРЧ 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. З 2019 року по теперішній час проходив службу на посаді начальника караулу 17 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

У Віктора залишились батько, мати, сестра та кохана.  

Висловлюємо глибокі та щирі співчуття рідним та близьким рятувальника!

Новости Днепра про Працював в ДСНС Дніпропетровщини: під час гасіння пожежі трагічно загинув рятувальник Віктор Діденко

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Новости Днепра про Працював в ДСНС Дніпропетровщини: під час гасіння пожежі трагічно загинув рятувальник Віктор ДіденкоУкраїнська

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