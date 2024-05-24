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Работа кипит: в парках Днепра готовятся к лету

Сегодня 07:30
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Парки Днепра готовят к летнему сезону, убирают, обрезают кусты и прокладывают новые дорожки вместо аварийных.

Новости Днепра про Работа кипит: в парках Днепра готовятся к лету

Фотографиями с процессом работы поделился Днепровский городской совет. 

В парке Зеленый Гай обустраивают пешеходные дорожки с помощью георешеток. Иван Яловой, заместитель директора по благоустройству и содержанию зеленых зон КП «Городская инфраструктура» Днепровского горсовета, рассказал:

Они имеют форму ячеек и сделаны из бетона. Засыпаем в полости землю и засеяем траву. Люди спокойно смогут прогуливаться по ним. Помимо экологичности такие дорожки имеют долгий срок эксплуатации. Они пришли на смену старым деревянным, которые уже были аварийными.

Также в парке заменяют деревянные дорожки. В отличие от предыдущих, на этот раз для более долгосрочной эксплуатации укладывают их не просто на землю, а на подстилку из дренажа и пластиковых труб. Иван Яловой подчеркнул, что уже в начале лета горожане и гости Днепра смогут насладиться прогулкой по новым дорожкам.

Жители Днепра долгое время наблюдают, как парк всегда убирают, обрезают кусты. Уже подрезали ягодный тис – топиарные фигуры, имеющие форму собачек. 

Также продолжаются работы в парке Глобы: для поддержки фотозоны на фоне цветущих роз работники возделывают кусты от вредителей, пропалывают, добавляют биоудобрения, а также регулярно поливают.

Призываем желающих сфотографироваться среди розария – бережно относиться к цветам. Чтобы розы радовали подольше своим красивым видом днепрян и гостей города! — подытожила Любовь Чадина, начальник службы благоустройства и содержание зеленых зон КП «Городская инфраструктура» Днепровского городского совета.

Ранее мы писали, что в ботсаду Днепра обнаружили джину птенцов.

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