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Куди піти у Дніпрі в п’ятницю і на вихідних

Сьогодні 17:02
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Мешканці Дніпра можуть цікаво провести вечір п’ятниці та вихідні.

У Дніпрі 24, 25 та 26 травня відбудеться низка культурних заходів.

Новости Днепра про Куди піти у Дніпрі в п’ятницю і на вихідних

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

П’ятниця (24 травня):

  • 17:00 – трагікомедія «Острів Inishmaan» у Дніпровському драматичному молодіжному театрі «Віримо!».
  • 18:00 – «Спальня Сальвадора». Комедія у ритмі танго у Дніпровському академічному театрі драми та комедії.
  • 18:00 – Симфонічний концерт у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана.

Субота (25 травня):

  • 12:00 – лялькова вистава «Коза-дереза» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки».
  • 15:00, 16:00, 17:00 – міжнародна акція «НІЧ у МУЗЕЇ». 5 музеїв в єдиному маршруті у Музеї історії Дніпра.
  • 18:00, 19:00 – імерсивне шоу «Дніпро під мікроскопом» у Музеї історії Дніпра.
  • 15:00 – смертельний диспут «Orgia» за п?єсою Лесі Українки у Дніпровському драматичному молодіжному театрі «Віримо!».
  • 16:00 – вистава «Дикий» у Дніпровському академічному українському театрі одного актора «Крик».
  • 16:00 – майже комедія «Усі чоловіки зраджують» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії.
  • 18:00 – прем’єра вистави «Конотопська відьма» від MODERN THEATRE у КЗК «Арттериторія» філія «ІСКРА».
  • 18:00 – космічна Марі Жигінас у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана.

Неділя (26 травня):

  • 12:00 – лялькова вистава «Коза-дереза» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки».
  • 12:00 – творчий марафон мистецьких шкіл міста Дніпра #Dnipro_Music_Drive у Концерт-холі «Перемога».
  • 16:00 – вистава «Дикий» у Дніпровському академічному українському театрі одного актора «Крик».
  • 16:00 – суперкомедія «Занадто одружений таксист» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії.
  • 16:00 – музичне шоу «Сучасні українські хіти» від вокально-хореографічного ансамблю «Юність Дніпра» у Дніпровському будинку мистецтв.
  • 17:00 – інтерактивна кібер-вистава «Сонік рятує Роблокс та Майнкрафт» у КЗК «Арттериторія» філія «Енергетик».
  • 17:00 – старовинний французький балет «Жізель» у Дніпровському академічному театрі опери та балету.
  • 18:00 – прем’єра вистави «СН?» у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі можна відвідати відразу 5 музеїв за одним квитком.

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Новости Днепра про Куди піти у Дніпрі в п’ятницю і на вихіднихУкраїнська Новости Днепра про Куди піти у Дніпрі в п’ятницю і на вихіднихРусский

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