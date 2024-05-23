Куди піти у Дніпрі в п’ятницю і на вихідних
Мешканці Дніпра можуть цікаво провести вечір п’ятниці та вихідні.
У Дніпрі 24, 25 та 26 травня відбудеться низка культурних заходів.
Про це повідомили в Дніпровській міській раді.
П’ятниця (24 травня):
17:00 – трагікомедія «Острів Inishmaan» у Дніпровському драматичному молодіжному театрі «Віримо!». 18:00 – «Спальня Сальвадора». Комедія у ритмі танго у Дніпровському академічному театрі драми та комедії. 18:00 – Симфонічний концерт у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана.
Субота (25 травня):
12:00 – лялькова вистава «Коза-дереза» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки». 15:00, 16:00, 17:00 – міжнародна акція «НІЧ у МУЗЕЇ». 5 музеїв в єдиному маршруті у Музеї історії Дніпра. 18:00, 19:00 – імерсивне шоу «Дніпро під мікроскопом» у Музеї історії Дніпра. 15:00 – смертельний диспут «Orgia» за п?єсою Лесі Українки у Дніпровському драматичному молодіжному театрі «Віримо!». 16:00 – вистава «Дикий» у Дніпровському академічному українському театрі одного актора «Крик». 16:00 – майже комедія «Усі чоловіки зраджують» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії. 18:00 – прем’єра вистави «Конотопська відьма» від MODERN THEATRE у КЗК «Арттериторія» філія «ІСКРА». 18:00 – космічна Марі Жигінас у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана.
Неділя (26 травня):
12:00 – лялькова вистава «Коза-дереза» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки». 12:00 – творчий марафон мистецьких шкіл міста Дніпра #Dnipro_Music_Drive у Концерт-холі «Перемога». 16:00 – вистава «Дикий» у Дніпровському академічному українському театрі одного актора «Крик». 16:00 – суперкомедія «Занадто одружений таксист» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії. 16:00 – музичне шоу «Сучасні українські хіти» від вокально-хореографічного ансамблю «Юність Дніпра» у Дніпровському будинку мистецтв. 17:00 – інтерактивна кібер-вистава «Сонік рятує Роблокс та Майнкрафт» у КЗК «Арттериторія» філія «Енергетик». 17:00 – старовинний французький балет «Жізель» у Дніпровському академічному театрі опери та балету. 18:00 – прем’єра вистави «СН?» у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана.
Нагадаємо, раніше ми
писали, що у Дніпрі можна відвідати відразу 5 музеїв за одним квитком. Читайте також:
Українська Русский Гончар Вірсавія
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 17:35
Судовий збір в Україні часто є невід'ємною частиною при поданні…
Новини Дніпра
Сьогодні 17:02
Firefly Aerospace, якою з 2017-го до 2022 року володів український…
Новини Дніпра
Сьогодні 16:17
У Дніпрі не працюють 60 світлофорів. Водіїв просять бути обережними…
Новини Дніпра
Сьогодні 16:02
У Павлоградському районі чоловіку відрізало пальці циркулярною пилою.