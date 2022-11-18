Пылесосы, инструменты и даже холодильник: в Марганце задержали квартирного вора

В Марганце полицейские задержали квартирного вора.

35-летний мужчина воровал бытовую технику, электроинструменты и другие ценные вещи из квартир и домов местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

В квартиры мужчина проникал через окна, когда хозяев не было дома. Дальше выносил ценные вещи, которые потом продавал. Вора задержали после совершения очередной кражи.

16 ноября фигуранту объявили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Следствие продолжается.

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