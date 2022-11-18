Пилососи, інструменти та навіть холодильник: у Марганці затримали квартирного крадія

У Марганці поліцейські затримали квартирного крадія.

35-річний чоловік крав побутову техніку, електроінструменти та інші цінні речі з квартир та будинків місцевих мешканців.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

В оселі чоловік проникав через вікна, коли господарів не було вдома. Далі виносив цінні речі, які потім продавав.

Крадія затримали після скоєння чергової крадіжки.

16 листопада фігуранту оголосили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від пяти до восьми років.

Слідство триває.

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