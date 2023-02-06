Пил пиво на остановке: в Днепре мужчина с пистолетом хотел откупиться от патрульных

Как рассказали в полиции, в субботу 4 февраля во время патрулирования Самарского района, инспекторы увидели мужчину, который сидел на остановке и пил пиво. Стражи порядка сделали ему предупреждение, но тот начал нервничать и хотел избежать общения с ними.
Патрульные решили проверить подозрительного мужчину. Во время поверхностного обыска у него обнаружили пистолет и патроны. Днепрянин не мог объяснить, откуда взял оружие и пытался предложить взятку инспекторам, чтобы поскорее уйти домой.
Его предупредили, что за дачу взятки его могут задержать, но это его не остановило и он продолжил предлагать деньги. На место вызвали оперативников, которые забрали мужчину в участок. Его дальнейшую судьбу будет решать следователь.
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