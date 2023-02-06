Уже прощался с жизнью: в Днепре спасли парня, оказавшегося под завалами дома в Краматорске

21-летний Дмитрий – один из пострадавших от ракетного удара по Краматорску. Парень учится на 4 курсе Харьковского университета радиоэлектроники. В Краматорск приехал к маме. В тот день его родители ушли в гости, а Дмитрий остался дома.
По словам главврача одной из больниц нашего города, Дмитрия достали из-под завалов вместе с соседом. После оказания первой помощи в Краматорске парня отвезли в Днепр. У него была разбита голова, сломан нос и рука.
В больнице вспомнил, что видел бело-желтую вспышку, давление по всему телу, тошнота, ощущение, присыпавшее углем, тяжелую беспросветную тьму. В душе простился с родными, помолился. Потом постарался щебень выплюнуть изо рта, не получилось. Задыхаясь, проглотил. Левая часть тела прижата плитой. Сквозь зубы пытался позвать на помощь. Услышав звуки, как мог, застонал, – написал главврач.
Дмитрию сделали несколько операций, но сейчас его жизни ничего не угрожает и парень готовится к выписке. По словам врачей, он ждет маму, которая говорит, что родила сына во второй раз.
Напомним, 1 февраля в жилой дом в Краматорске попала вражеская ракета. В полиции сообщили, что ее могли выпустить из комплекса «Искандер-К». В тот вечер погибли три человека, еще 18 получили ранения. Часть пострадавших привезли в больницы Днепра.
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