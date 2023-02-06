Пив пиво на зупинці: у Дніпрі чоловік з пістолетом хотів відкупитися від патрульних

У Дніпрі п'яний чоловік зі зброєю пропонував хабар.

Як розповіли в поліції, у суботу 4 лютого під час патрулювання Самарського району, інспектори побачили чоловіка, який сидів на зупинці та пив пиво. Правоохоронці зробили йому попередження, але той почав нервувати та хотів уникнути спілкування з ними.

Патрульні вирішили перевірити підозрілого чоловіка. Під час поверхневого обшуку в нього знайшли пістолет та набої. Дніпрянин не міг пояснити звідки взяв зброю та намагався запропонувати інспекторам хабар, щоб скоріше піти додому.

Його попередили, що за дачу хабара його можуть затримати, але це його не зупинило і він продовжив пропонувати гроші. На місце викликали оперативників, які забрали чоловіка до відділку. Його подальшу долю вирішуватиме слідчий.

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