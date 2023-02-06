В Днепре на месте складов на Слобожанском построят гигантский ЖК с башнями

В Днепре на Слобожанском проспекте может появиться новый ЖК.

На первом градсовете в этом году днепровские архитекторы рассмотрели план строительства нового ЖК на Слобожанском проспекте, об этом пишет «Городской сайт».

Новый комплекс планируется построить по адресу Слобожанский проспект 27-27а. Расположен этот земельный участок на перекрестке проспекта и улицы Юннатов, возле виадука и железнодорожной развязки. Сейчас в этом месте находятся склады.

Заказчик проекта – ООО «Индастриал Сити».

На участке площадью 0,82 гектара хотят построить жилой комплекс с двумя 24-этажными башнями высотой до 78 метров. Отмечается, что в новом ЖК могут поселиться более 700 человек.

Из «минусов» — близость будущего комплекса к АЗС и железной дороге. Архитекторы и застройщики должны разработать санитарно-защитную зону, а также решить проблемы с шумоизоляцией, ведь рядом оживленный проспект и поезда.

При комплексе должны построить двухэтажный паркинг емкостью 240 машино-мест. Кроме этого, планируют создать пешеходные бульвары рядом с многоэтажками, обустроить пешеходную связь с ТРЦ «Наша правда», а вдоль Слобожанского проспекта – велодорожку.

Внутренний двор комплекса планируется поднять на стилобатную часть на уровень второго этажа. По словам архитекторов, сами дома будут размещены достаточно нестандартно. Один – параллельно Слобожанскому проспекту, а второй под углом с видом на улицу Юннатов.

Архитекторы отметили, что вместо двух 70-метровых башен, на месте комплекса могут построить три дома, но с меньшим количеством этажей. Однако это только планы, над разработкой окончательного проекта еще не работают.

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