Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на месте складов на Слобожанском построят гигантский ЖК с башнями

Сегодня 13:01
просмотров

В Днепре на Слобожанском проспекте может появиться новый ЖК.

Новости Днепра про В Днепре на месте складов на Слобожанском построят гигантский ЖК с башнями

На первом градсовете в этом году днепровские архитекторы рассмотрели план строительства нового ЖК на Слобожанском проспекте, об этом пишет «Городской сайт».
 

Новый комплекс планируется построить по адресу Слобожанский проспект 27-27а. Расположен этот земельный участок на перекрестке проспекта и улицы Юннатов, возле виадука и железнодорожной развязки. Сейчас в этом месте находятся склады.

Заказчик проекта – ООО «Индастриал Сити».

На участке площадью 0,82 гектара хотят построить жилой комплекс с двумя 24-этажными башнями высотой до 78 метров. Отмечается, что в новом ЖК могут поселиться более 700 человек.

Из «минусов» — близость будущего комплекса к АЗС и железной дороге. Архитекторы и застройщики должны разработать санитарно-защитную зону, а также решить проблемы с шумоизоляцией, ведь рядом оживленный проспект и поезда.

Новости Днепра про В Днепре на месте складов на Слобожанском построят гигантский ЖК с башнями

При комплексе должны построить двухэтажный паркинг емкостью 240 машино-мест. Кроме этого, планируют создать пешеходные бульвары рядом с многоэтажками, обустроить пешеходную связь с ТРЦ «Наша правда», а вдоль Слобожанского проспекта – велодорожку.

Внутренний двор комплекса планируется поднять на стилобатную часть на уровень второго этажа. По словам архитекторов, сами дома будут размещены достаточно нестандартно. Один – параллельно Слобожанскому проспекту, а второй под углом с видом на улицу Юннатов.

Архитекторы отметили, что вместо двух 70-метровых башен, на месте комплекса могут построить три дома, но с меньшим количеством этажей. Однако это только планы, над разработкой окончательного проекта еще не работают.

Новости Днепра про В Днепре на месте складов на Слобожанском построят гигантский ЖК с башнями

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на месте складов на Слобожанском построят гигантский ЖК с башнямиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на месте складов на Слобожанском построят гигантский ЖК с башнямиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Уже прощался с жизнью: в Днепре спасли парня, оказавшегося под завалами дома в Краматорске
    Новости Днепра
    Сегодня 13:39
    Уже прощался с жизнью: в Днепре спасли парня, оказавшегося под завалами дома в Краматорске

    В больнице Днепра помогли парню, выжившему во время ракетного удара…

    В Днепре дважды за ночь «минировали» здание СБУ: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 11:22
    В Днепре дважды за ночь «минировали» здание СБУ: комментарий полиции

    В Днепре продолжают действовать "минеры".

    Рекордная взятка в 22 миллиона евро: мэр Днепра рассказал, куда «потратит» свое вознаграждение обличителя
    Новости Днепра
    Сегодня 11:17
    Рекордная взятка в 22 миллиона евро: мэр Днепра рассказал, куда «потратит» свое вознаграждение обличителя

    Мэр Днепра рассказал, куда потратит награду, которую он должен получить…

    Японский город Осака передает спецтехнику для нужд Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Японский город Осака передает спецтехнику для нужд Днепра

    В Украину приедут кареты скорой, пожарный автомобиль и грузовики.

    Последние новости

    Уже прощался с жизнью: в Днепре спасли парня, оказавшегося под завалами дома в Краматорске
    Уже прощался с жизнью: в Днепре спасли парня, оказавшегося под завалами дома в Краматорске

    В больнице Днепра помогли парню, выжившему во время ракетного удара по Краматорску 1 февраля.

    Сегодня 13:39
    просмотров
    Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины
    Мечты об актерстве и крестная из «Квартала»: 10 неизвестных фактов о Первой леди Украины

    Сегодня Первая леди Украины Елена Зеленская отмечает юбилей. По такому случаю журналисты dnepr.info собрали ТОП -10 интересных фактов о жене Президента Украины.

    Сегодня 12:35
    просмотров
    Заснул с сигаретой: на Днепропетровщине мужчина чуть не сгорел в собственной кровати
    Заснул с сигаретой: на Днепропетровщине мужчина чуть не сгорел в собственной кровати

    На Днепропетровщине мужчина едва не погиб из-за окурка.

    Сегодня 12:04
    0
    просмотров
    В Днепре дважды за ночь «минировали» здание СБУ: комментарий полиции
    В Днепре дважды за ночь «минировали» здание СБУ: комментарий полиции

    В Днепре продолжают действовать "минеры".

    Сегодня 11:22
    2
    просмотров
    Рекордная взятка в 22 миллиона евро: мэр Днепра рассказал, куда «потратит» свое вознаграждение обличителя
    Рекордная взятка в 22 миллиона евро: мэр Днепра рассказал, куда «потратит» свое вознаграждение обличителя

    Мэр Днепра рассказал, куда потратит награду, которую он должен получить за то, что сообщил о взятке в НАБУ.

    Сегодня 11:17
    просмотров
    Известный астролог Влад Росс назвал точный месяц нашей победы
    Известный астролог Влад Росс назвал точный месяц нашей победы

    Известный астролог Влад Росс считает, что россия на годовщину полномасштабного вторжения в Украину попытается снова наступать, но это обернется для нее кошмаром.

    Сегодня 10:55
    0
    просмотров
    Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях
    Мощное землетрясение в Турции унесло жизни 500 человек: есть ли погибшие среди украинцев и что известно о последствиях

    В Турции и Сирии сотни человек погибли в результате мощного землетрясения.

    Сегодня 10:23
    0
    просмотров
    Будут ли сегодня в Днепре выключать свет
    Будут ли сегодня в Днепре выключать свет

    Важно!

    Сегодня 10:20
    1
    просмотров
    Японский город Осака передает спецтехнику для нужд Днепра
    Японский город Осака передает спецтехнику для нужд Днепра

    В Украину приедут кареты скорой, пожарный автомобиль и грузовики.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине произошло два пожара: что с людьми
    На Днепропетровщине произошло два пожара: что с людьми

    На утро 6 января пожарные сообщили о 2 чрезвычайных ситуациях на Днепропетровщине.

    Сегодня 09:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх