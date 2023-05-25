«Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю микрорайона и то, как он строился.
Вдоль Запорожского шоссе встречались только небольшие дачные домики и много незастроенной территории. На пике было строительство панельных девятиэтажных домов. Позже тут также возвели несколько шестнадцатиэтажных зданий.
При планировании строительства района выяснилось, что грунт здесь лессового типа и есть риск его просадки. Строительство на таком грунте может быть опасным. Так, на Тополе для проверки грунтов был построен экспериментальный дом – архитекторы проверяли, как будет вести себя почва. Заселили дом только через 5 лет после его возведения. Среди местных жителей его называют «пьяным» или «танцующим», потому что здание, построенное из 5 блоков, накренилось в разные стороны.
Суть эксперимента был в том, что каждый из 6 подъездов возводили на разном фундаменте, чтобы проверить какой подойдет лучше. И в результате этого на стыках между блоками сегодня можно увидеть разницу в несколько десятков сантиметров – результат проседания грунта и крена дома.
«Пьяный» дом считается одним из самых старых на жилмассиве, он был возведен более 50 лет назад.
Название Тополь микрорайон получил из-за большого количества тополиных рощ, которые были на территории. Хотя сегодня, во время цветения тополей на жилмассиве редко можно встретить пух с деревьев. Его тут практически нет.
Жилмассив был довольно удаленным от центра города и при его строительстве сразу же закладывалось большое количество гаражных кооперативов, предполагалось, что люди будут отсюда ездить на работу на авто. Гаражи ставили даже во дворах домов – металлические, прозванные в народе «ракушкой».
К началу 1980-х на Тополях уже проживало около 50 тыс человек. Вместе с домами строили школы, магазины, детские сады и оборудовали рынок. Был на тополе и магазин самообслуживания.
В начале 1990-х транспорт с центра города ходил только до Подстанции, поэтому жителям Тополя приходилось добрых 30 минут идти пешком до дома.
Через дорогу от домов на жилмассиве Тополь-3 находится Запорожское кладбище. Между многоквартирными домами и трассой, ведущей в другой город высажены деревья.
Также жилмассив Тополь известен в Днепре трагедией, произошедшей тут в 1997 году. За считанные минуты школа, детский сад и дом ушли под землю в результате оползня.
фото: блог Артема Костюка
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