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  • «Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

«Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:57
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В начале 1970-х Днепр переживает бум строительства. Появляется несколько жилмассивов, в том числе и на окраинах города. На то время территория за Подстанцией уже считалась чертой города, поэтому Днепр решили «продлить» и возвели там целый микрорайон Тополь.

Новости Днепра про «Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю микрорайона и то, как он строился.

Новости Днепра про «Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

Вдоль Запорожского шоссе встречались только небольшие дачные домики и много незастроенной территории. На пике было строительство панельных девятиэтажных домов. Позже тут также возвели несколько шестнадцатиэтажных зданий.

Новости Днепра про «Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

При планировании строительства района выяснилось, что грунт здесь лессового типа и есть риск его просадки. Строительство на таком грунте может быть опасным. Так, на Тополе для проверки грунтов был построен экспериментальный дом – архитекторы проверяли, как будет вести себя почва. Заселили дом только через 5 лет после его возведения. Среди местных жителей его называют «пьяным» или «танцующим», потому что здание, построенное из 5 блоков, накренилось в разные стороны.

Новости Днепра про «Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

Суть эксперимента был в том, что каждый из 6 подъездов возводили на разном фундаменте, чтобы проверить какой подойдет лучше. И в результате этого на стыках между блоками сегодня можно увидеть разницу в несколько десятков сантиметров – результат проседания грунта и крена дома.

Новости Днепра про «Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

«Пьяный» дом считается одним из самых старых на жилмассиве, он был возведен более 50 лет назад.

Новости Днепра про «Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

Название Тополь микрорайон получил из-за большого количества тополиных рощ, которые были на территории. Хотя сегодня, во время цветения тополей на жилмассиве редко можно встретить пух с деревьев. Его тут практически нет.

Новости Днепра про «Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

Жилмассив был довольно удаленным от центра города и при его строительстве сразу же закладывалось большое количество гаражных кооперативов, предполагалось, что люди будут отсюда ездить на работу на авто. Гаражи ставили даже во дворах домов – металлические, прозванные в народе «ракушкой».

Новости Днепра про «Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

К началу 1980-х на Тополях уже проживало около 50 тыс человек. Вместе с домами строили школы, магазины, детские сады и оборудовали рынок. Был на тополе и магазин самообслуживания.

Новости Днепра про «Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

В начале 1990-х транспорт с центра города ходил только до Подстанции, поэтому жителям Тополя приходилось добрых 30 минут идти пешком до дома.

Новости Днепра про «Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)

Через дорогу от домов на жилмассиве Тополь-3 находится Запорожское кладбище. Между многоквартирными домами и трассой, ведущей в другой город высажены деревья.

Также жилмассив Тополь известен в Днепре трагедией, произошедшей тут в 1997 году. За считанные минуты школа, детский сад и дом ушли под землю в результате оползня.

фото: блог Артема Костюка

 

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Новости Днепра про «Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про «Пьяный» дом и очень маленькое количество тополей: интересные факты о ж/м Тополь в Днепре (ФОТО)Русский

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