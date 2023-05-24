Необычная история единственного деревянного дома а Днепре: был пристройкой к каменному особняку (ФОТО)

В 1890-х годах на участке, где ныне располагается деревянный дом, находилось Екатеринославское губерноское жандармское управление, а в 1898 году его отдали в аренду Дворянскому земельному и Сельскому приземельному банкам. Здание было небольшим, одноэтажным, каменным и выглядело не очень презентабельно.
Когда здание арендовали банки муж владелицы участка Софии Ковалевской Виктор решил пристроить к дому второй корпус из дерева и в память о себе оставил на фасаде дома монограмму «ВК». Дом возвели с маленькими комнатами и низкими потолками, а в подвале обустроили ледник — прообраз современной огромной холодильной камеры.
В 1917 году оба дома были переделаны под коммунальные квартиры.
Каменный дом был снесен в 1950 году, а деревянный стоит до сих пор, хоть и находится в полуразрушенном состоянии. Он пережил несколько войн, революцию, наводнения, пожары.
информация об истории дома: группа «Экскурсии по Днепру», старое фото: Александр Волок
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