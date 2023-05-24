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Необычная история единственного деревянного дома а Днепре: был пристройкой к каменному особняку (ФОТО)

Сегодня 17:49
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В Днепре до сих пор существует последний деревянный дом времен Екатеринослава. В нем все еще живут люди. Возвели его в 1860-х годах. Внешне дом деревянный, но стоит на фундаменте. Мало кто знаешь, что еще 100 лет назад на участке находилось два дома, а деревянный был лишь пристройкой к каменному зданию, которое не дожило до наших дней.

Новости Днепра про Необычная история единственного деревянного дома а Днепре: был пристройкой к каменному особняку (ФОТО)

В 1890-х годах на участке, где ныне располагается деревянный дом, находилось Екатеринославское губерноское жандармское управление, а в 1898 году его отдали в аренду Дворянскому земельному и Сельскому приземельному банкам. Здание было небольшим, одноэтажным, каменным и выглядело не очень презентабельно.

Когда здание арендовали банки муж владелицы участка Софии Ковалевской Виктор решил пристроить к дому второй корпус из дерева и в память о себе оставил на фасаде дома монограмму «ВК». Дом возвели с маленькими комнатами и низкими потолками, а в подвале обустроили ледник — прообраз современной огромной холодильной камеры.

В 1917 году оба дома были переделаны под коммунальные квартиры.

Каменный дом был снесен в 1950 году, а деревянный стоит до сих пор, хоть и находится в полуразрушенном состоянии. Он пережил несколько войн, революцию, наводнения, пожары.

Новости Днепра про Необычная история единственного деревянного дома а Днепре: был пристройкой к каменному особняку (ФОТО)

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информация об истории дома: группа «Экскурсии по Днепру», старое фото: Александр Волок

 

 

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Новости Днепра про Необычная история единственного деревянного дома а Днепре: был пристройкой к каменному особняку (ФОТО)Українська Новости Днепра про Необычная история единственного деревянного дома а Днепре: был пристройкой к каменному особняку (ФОТО)Русский

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