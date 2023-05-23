ТОП-5 мест для прогулок в Днепре о которых вы не знали: ручей с подсветкой и лес в пределах города (ФОТО) (ФОТО)

В Днепре много красивых мест, где можно погулять: несколько центральных улиц, скверы, набережная, о них все знают, но есть также и такие места, где очень красивая природа или архитектура, но туда мало кто приходит, считая, что все самое интересное в городе находится в центре, а ехать в другой район или балку – не стоит.

Журналисты dnepr.info решили доказать, что это не так и собрали подборку ТОП-5 необычных и красивых мест для прогулки в Днепре.

Атлант у ручья

Для тех, кто работает в центре и не хочет после работы тратить время на дорогу, чтобы побывать в красивом месте, уже исходил улицу Короленко и Екатеринославский бульвар, побывал на улице Яворницкого – журналисты dnepr.info предлагают пройтись на улицу Южную. Несколько лет назад она была капитально реконструирована. По задумке архитекторов, Южная должна была стать продолжением Екатеринославского бульвара. Среди ее достопримечательностей – огромная 7 метровая статуя Атланта, а по вечерам на улице зажигается сотни огней – есть тут и деревья с подсветкой. Еще одна изюминка улицы – декоративный искусственный ручей, который по вечерам подсвечивается голубым светом. Он символизирует протекающую когда-то по улицам Днепра реку Половицу. Также на Южной есть рекреационные зоны, детская игровая площадка в футуристическом стиле.

Панорамный вид

Панорамный вид на правый берег открывается с набережной на жилмассиве Солнечный. Тут функционирует несколько фонтанов, есть детские площадки, тренажеры. Прогуливаясь по набережной на левом берегу можно увидеть город с необычного ракурса. Особенно эффектно панорамный вид выглядит в вечернее время.

Балки Днепра

Тоннельная балка в Днепре – одно из самых необычных мест для прогулок для тех, кто хочет любоваться природой. Тут растет масса деревьев: дубы, шелковица, абрикосы, клен, ясень, акация, скумпия, обитают различные птицы и в теплое время года их пение способно даже заглушить шум мегаполиса. В балке можно услышать дроздов, соек, дятлов, пищух, соловьев, скворцов, кукушек и зарянок.

Белая балка находится в Новокодацком районе Днепра. Ее протяженность – почти 7 км. Тут есть свои скалы — большие белые холмы из отполированного гранита, протекает несколько источников и есть небольшие озера. В балке можно не только устроить пикник, но и покататься на велосипеде, побегать или просто пройтись по ее холмам.

Лес в городе

В районе жилмассива Ломовской в Днепре расположен настоящий лес. В 2020 году городским советом Днепра он был признан заповедной зоной. Растут тут преимущественно сосны и акации, рядом с лесом есть выход к реке и неофициальный пляж. В лесу можно встретить белок, ежиков, зайцев.

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