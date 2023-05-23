Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ТОП-5 мест для прогулок в Днепре о которых вы не знали: ручей с подсветкой и лес в пределах города (ФОТО) (ФОТО)

ТОП-5 мест для прогулок в Днепре о которых вы не знали: ручей с подсветкой и лес в пределах города (ФОТО) (ФОТО)

Сегодня 14:43
просмотров

В Днепре много красивых мест, где можно погулять: несколько центральных улиц, скверы, набережная, о них все знают, но есть также и такие места,  где очень красивая природа или архитектура, но туда мало кто приходит, считая, что все самое интересное в городе находится в центре, а ехать в другой район или балку – не стоит.

Журналисты dnepr.info решили доказать, что это не так и собрали подборку ТОП-5 необычных и красивых мест для прогулки в Днепре.

Атлант у ручья

Для тех, кто работает в центре и не хочет после работы тратить время на дорогу, чтобы побывать в красивом месте, уже исходил улицу Короленко и Екатеринославский бульвар, побывал на улице Яворницкого – журналисты dnepr.info предлагают пройтись на улицу Южную. Несколько лет назад она была капитально реконструирована. По задумке архитекторов, Южная должна была стать продолжением Екатеринославского бульвара. Среди ее достопримечательностей – огромная 7 метровая статуя Атланта, а по вечерам на улице зажигается сотни огней – есть тут и деревья с подсветкой. Еще одна изюминка улицы – декоративный искусственный ручей, который по вечерам подсвечивается голубым светом. Он символизирует протекающую когда-то по улицам Днепра реку Половицу. Также на Южной есть рекреационные зоны, детская игровая площадка в футуристическом стиле.

Новости Днепра про ТОП-5 мест для прогулок в Днепре о которых вы не знали: ручей с подсветкой и лес в пределах города (ФОТО) (ФОТО)

Панорамный вид

Панорамный вид на правый берег открывается с набережной на жилмассиве Солнечный. Тут функционирует несколько фонтанов, есть детские площадки, тренажеры. Прогуливаясь по набережной на левом берегу можно увидеть город с необычного ракурса. Особенно эффектно панорамный вид выглядит в вечернее время.

Новости Днепра про ТОП-5 мест для прогулок в Днепре о которых вы не знали: ручей с подсветкой и лес в пределах города (ФОТО) (ФОТО)

Балки Днепра

Тоннельная балка в Днепре – одно из самых необычных мест для прогулок для тех, кто хочет любоваться природой. Тут растет масса деревьев: дубы, шелковица, абрикосы, клен, ясень, акация, скумпия, обитают различные птицы и в теплое время года их пение способно даже заглушить шум мегаполиса. В балке можно услышать дроздов, соек, дятлов, пищух, соловьев, скворцов, кукушек и зарянок.

Новости Днепра про ТОП-5 мест для прогулок в Днепре о которых вы не знали: ручей с подсветкой и лес в пределах города (ФОТО) (ФОТО)

Белая балка находится в Новокодацком районе Днепра. Ее протяженность – почти 7 км. Тут есть свои скалы  — большие белые холмы из отполированного гранита, протекает несколько источников и есть небольшие озера. В балке можно не только устроить пикник, но и покататься на велосипеде, побегать или просто пройтись по ее холмам.

Новости Днепра про ТОП-5 мест для прогулок в Днепре о которых вы не знали: ручей с подсветкой и лес в пределах города (ФОТО) (ФОТО)

Лес в городе

В районе жилмассива Ломовской в Днепре расположен настоящий лес. В 2020 году городским советом Днепра он был признан заповедной зоной. Растут тут преимущественно сосны и акации, рядом с лесом есть выход к реке и неофициальный пляж. В лесу можно встретить белок, ежиков, зайцев.

Новости Днепра про ТОП-5 мест для прогулок в Днепре о которых вы не знали: ручей с подсветкой и лес в пределах города (ФОТО) (ФОТО)

#image_title

 

Читайте также:

Новости Днепра про ТОП-5 мест для прогулок в Днепре о которых вы не знали: ручей с подсветкой и лес в пределах города (ФОТО) (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-5 мест для прогулок в Днепре о которых вы не знали: ручей с подсветкой и лес в пределах города (ФОТО) (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как изменились цены на продукты питания и услуги в Днепре и области за апрель
    Новости Днепра
    Сегодня 12:32
    Как изменились цены на продукты питания и услуги в Днепре и области за апрель

    Специалисты областного управления статистики подсчитали, что подорожало больше всего за…

    В Днепре второй раз за 25 лет родилась тройня: Мелания, Стефания и Назар
    Новости Днепра
    Сегодня 11:45
    В Днепре второй раз за 25 лет родилась тройня: Мелания, Стефания и Назар

    Жизнь победит!

    «В результате обстрела не выдержало сердце»: в Днепре скончался известный волонтер
    Новости Днепра
    Сегодня 11:39
    «В результате обстрела не выдержало сердце»: в Днепре скончался известный волонтер

    В Днепре скончался известный волонтер.

    «Премия Дарвина ждет»: в Днепре по крыше недостроя на бульваре Славы бродили подростки
    Сегодня 10:59
    «Премия Дарвина ждет»: в Днепре по крыше недостроя на бульваре Славы бродили подростки

    В Днепре дети снова бродят по крыше недостроя на Победе.

    Последние новости

    Избил и оставил умирать: в Никополе мужчина забил до смерти пенсионера
    Избил и оставил умирать: в Никополе мужчина забил до смерти пенсионера

    Злоумышленник нанес пенсионеру многочисленные травмы и оставил умирать.

    Сегодня 13:54
    0
    просмотров
    В Днепре и области предупреждают о градах и сильном ветре
    В Днепре и области предупреждают о градах и сильном ветре

    Будьте готовы!

    Сегодня 12:58
    1
    просмотров
    Кучугуры песка и огороды на месте ТЦ: как появился Индустриальный район в Днепре (ФОТО)
    Кучугуры песка и огороды на месте ТЦ: как появился Индустриальный район в Днепре (ФОТО)

    Сегодня исполняется 54 года с момента появления на картах Днепра Индустриального района – одного из самых густонаселенных на левом берегу Днепра.

    Сегодня 12:44
    просмотров
    Как изменились цены на продукты питания и услуги в Днепре и области за апрель
    Как изменились цены на продукты питания и услуги в Днепре и области за апрель

    Специалисты областного управления статистики подсчитали, что подорожало больше всего за апрель 2023 года.

    Сегодня 12:32
    просмотров
    В Днепре второй раз за 25 лет родилась тройня: Мелания, Стефания и Назар
    В Днепре второй раз за 25 лет родилась тройня: Мелания, Стефания и Назар

    Жизнь победит!

    Сегодня 11:45
    0
    просмотров
    «В результате обстрела не выдержало сердце»: в Днепре скончался известный волонтер
    «В результате обстрела не выдержало сердце»: в Днепре скончался известный волонтер

    В Днепре скончался известный волонтер.

    Сегодня 11:39
    просмотров
    «Премия Дарвина ждет»: в Днепре по крыше недостроя на бульваре Славы бродили подростки
    «Премия Дарвина ждет»: в Днепре по крыше недостроя на бульваре Славы бродили подростки

    В Днепре дети снова бродят по крыше недостроя на Победе.

    Сегодня 10:59
    0
    просмотров
    В Днепре популярный трамвай сегодня приостановит работу: подробности
    В Днепре популярный трамвай сегодня приостановит работу: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 10:29
    1
    просмотров
    В центре Днепра без вести пропало уникальное ограждение
    В центре Днепра без вести пропало уникальное ограждение

    Она была достаточно уникальной.

    Сегодня 10:25
    просмотров
    На Днепропетровщине из-за весеннего половодья подтоплено 46 усадеб и 33 домов
    На Днепропетровщине из-за весеннего половодья подтоплено 46 усадеб и 33 домов

    Больше всего подтопленных домов в селе Ильинка Никопольского района - 31 и столько же домовладений. В Куриловке Днепровского района в воде остаются два дома и 15 домовладений.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх