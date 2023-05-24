Незвичайна історія єдиного дерев’яного дому у Дніпрі: був прибудовою до кам’яного особняка (ФОТО)

У Дніпрі досі існує останній дерев'яний будинок часів Катеринослава. У ньому досі живуть люди. Звели його у 1860-х роках. Зовні будинок дерев'яний, але стоїть на фундаменті. Мало хто знаєш, що ще 100 років тому на цій ділянці було два будинки, стояли вони поруч, а дерев'яний був лише прибудовою до кам'яної будівлі, яка не дожила до наших днів.

У 1890-х роках на ділянці, де нині розташовується дерев’яний будинок, знаходилося Катеринославське жандармське губернісське управління, а в 1898 році його віддали в оренду Дворянському земельному і Сільському приземельному банкам. Будівля була невеликою, одноповерховою, кам’яною і виглядала не дуже презентабельно.

Коли будівлю орендували банки, чоловік власниці ділянки Софії Ковалевської Віктор вирішив прибудувати до будинку другий корпус із дерева та на згадку про себе залишив на фасаді будинку монограму «ВК». Кімнати тут невеликі, з низькими стелями, а у підвалі на той час була диковинка – облаштований льодник – щось по типу величезного холодильника.

1917 року обидва будинки були перероблені під комунальні квартири. Кам’яний будинок було знесено у 1950 році, а дерев’яний стоїть досі, хоч і перебуває у напівзруйнованому стані. Він пережив кілька воєн, революцію, повені, пожежі.

інформація про історію будинку: група «Екскурсії Дніпром», старе фото: Олександр Волок.

Читайте також:

Українська Русский