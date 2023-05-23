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  • Кучугуры песка и огороды на месте ТЦ: как появился Индустриальный район в Днепре (ФОТО)

Кучугуры песка и огороды на месте ТЦ: как появился Индустриальный район в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:44
просмотров

Сегодня исполняется 54 года с момента появления на картах Днепра Индустриального района – одного из самых густонаселенных на левом берегу Днепра.

Новости Днепра про Кучугуры песка и огороды на месте ТЦ: как появился Индустриальный район в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю района и то, как он застраивался.

В 1969 году 23 мая в Днепре был образован новый район – Индустриальный. Граничит он с АНД и Самарским районами, находится на левом берегу реки. В состав Индустриального района входит поселки Самаровка и Александровка, а также 2 жилмассива – Левобреженый и Калиновский. Среди достопримечательностей района – в первую очередь парк «Сагайдак» — единственное место на левом берегу Днепра, куда жители могут прийти отдохнуть на пляж и искупаться в реке.

До 1921 года на одной из частей района находился поселок Султановка, где жили работники екатеринославской железной дороги и промышленных предприятий города. Позже поселок стал жилмассивом Клочко, а после 2015 года – Калиновским. Застраиваться многоквартирными домами бывший поселок начал в конце 1950-х годов.

Новости Днепра про Кучугуры песка и огороды на месте ТЦ: как появился Индустриальный район в Днепре (ФОТО)

Сначала это были пятиэтажные здания, позже появились здания на 9 и 12 этажей. Условно микрорайон делится на «старый» и «новый». В первом расположено большое количество домов на 2-4 этажа, а также церковь, построенная в начале прошлого века – в 1902 году. «Новый» — это многоэтажки и большое количество супермаркетов.

Новости Днепра про Кучугуры песка и огороды на месте ТЦ: как появился Индустриальный район в Днепре (ФОТО)

Жилмассив Левобережный начали возводить намного позже – в конце 1970-х годов. Считается одной из последних массовых застроек Днепра и одним из самых густонаселенных жилмассивов города.

Новости Днепра про Кучугуры песка и огороды на месте ТЦ: как появился Индустриальный район в Днепре (ФОТО)

До начала строительства на его месте было пустое поле, по которому бегали дикие зайцы, между домов росли подсолнухи, а на месте нынешнего ТЦ «Караван» были огороды. Характерной особенностью жилмассивов Индустриального района было наличие огромного песка.

Новости Днепра про Кучугуры песка и огороды на месте ТЦ: как появился Индустриальный район в Днепре (ФОТО)

Часть Калиновского построили на песчаных кучугурах, а на Левобережном долгое время жители страдали от песчаных бурь.

Новости Днепра про Кучугуры песка и огороды на месте ТЦ: как появился Индустриальный район в Днепре (ФОТО)

Среди достопримечательностей района – озеро Куриное, расположенное между многоэтажками и частным сектором.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Кучугуры песка и огороды на месте ТЦ: как появился Индустриальный район в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Кучугуры песка и огороды на месте ТЦ: как появился Индустриальный район в Днепре (ФОТО)Русский

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