Кучугуры песка и огороды на месте ТЦ: как появился Индустриальный район в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю района и то, как он застраивался.
В 1969 году 23 мая в Днепре был образован новый район – Индустриальный. Граничит он с АНД и Самарским районами, находится на левом берегу реки. В состав Индустриального района входит поселки Самаровка и Александровка, а также 2 жилмассива – Левобреженый и Калиновский. Среди достопримечательностей района – в первую очередь парк «Сагайдак» — единственное место на левом берегу Днепра, куда жители могут прийти отдохнуть на пляж и искупаться в реке.
До 1921 года на одной из частей района находился поселок Султановка, где жили работники екатеринославской железной дороги и промышленных предприятий города. Позже поселок стал жилмассивом Клочко, а после 2015 года – Калиновским. Застраиваться многоквартирными домами бывший поселок начал в конце 1950-х годов.
Сначала это были пятиэтажные здания, позже появились здания на 9 и 12 этажей. Условно микрорайон делится на «старый» и «новый». В первом расположено большое количество домов на 2-4 этажа, а также церковь, построенная в начале прошлого века – в 1902 году. «Новый» — это многоэтажки и большое количество супермаркетов.
Жилмассив Левобережный начали возводить намного позже – в конце 1970-х годов. Считается одной из последних массовых застроек Днепра и одним из самых густонаселенных жилмассивов города.
До начала строительства на его месте было пустое поле, по которому бегали дикие зайцы, между домов росли подсолнухи, а на месте нынешнего ТЦ «Караван» были огороды. Характерной особенностью жилмассивов Индустриального района было наличие огромного песка.
Часть Калиновского построили на песчаных кучугурах, а на Левобережном долгое время жители страдали от песчаных бурь.
Среди достопримечательностей района – озеро Куриное, расположенное между многоэтажками и частным сектором.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка
Читайте также:
Автор:
В течение дня российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из…
Среди развлечений для детей в конце 1960-х годов в парках…
В Соборном районе Днепра продают одну из самых дорогих квартир.…
В условиях военного положения в Днепре и по всей Украине…
Специалисты областного управления статистики подсчитали, что подорожало больше всего за апрель 2023 года.
В Днепре скончался известный волонтер.
В Днепре дети снова бродят по крыше недостроя на Победе.
Она была достаточно уникальной.
Больше всего подтопленных домов в селе Ильинка Никопольского района - 31 и столько же домовладений. В Куриловке Днепровского района в воде остаются два дома и 15 домовладений.
По данным на утро понедельника, 23 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 480 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 204 360 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 4 крылатые ракеты и 40 артиллерийских систем.
Глава ДнепрОВА, как и каждое утро, предоставил сводку о ситуации в регионе.
В Днепре в понедельник, 22 мая, проверяли 3 сообщения о минированиях.
Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - там произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Павлу Павелко было 30 лет. Молодой человек был выпускником Межрегионального центра профессиональной переподготовки в Центрально-Городском районе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!