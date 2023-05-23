Кому в Днепре нужно пройти техосмотр в 2023 году и сколько это стоит

В конце 2021 года в Украине планировали снова ввести обязательный техосмотр для всех автомобилей, но из-за полномасштабного вторжения реформу отложили на послевоенное время. Но владельцы ряда транспортных средств все так же обязаны проходить техосмотр, как и раньше.

Кто проходит обязательный техосмотр в 2023 году

Напомним, с 2012 года в Днепре и по всей Украине техосмотр обязательно проходят легковые автомобили в возрасте от 2 лет, если они используются как такси, для перевозки пассажиров или грузов. Владельцам этих машин нужно отвозить их на проверку раз в год.

Независимо от даты выпуска нужно проводить техосмотр прицепов к легковым авто, если они принадлежат предпринимателям – физическим или юридическим лицам и используются для получения дохода. Проверять их на стендах нужно раз в два года.

Раз в два года должны пройти техосмотр грузовые автомобили, выпущенные более двух лет назад, если их грузоподъемность до 3,5 тонн и прицепы к ним.

Большегрузные машины от 3,5 тонн и прицепы к ним обязаны ежегодно проходить техосмотр независимо от года выпуска.

Если на автобусах или другом спецтранспорте перевозятся опасные грузы – проверять их на стендах при техосмотре нужно два раза в год.

Какие документы нужны для прохождения техосмотра в 2023 году

Обязательных техосмотр авто проводят учреждения, получившие аккредитацию от Министерства инфраструктуры Украины. Для этого водителю нужно приехать в пункт проверки авто и иметь при себе техпаспорт на машину, паспорт гражданина Украины, если он ездит по доверенности – то доверенность, а для юридических лиц еще и копию свидетельства о государственной регистрации фирмы.

Сколько стоит техосмотр в 2023 году в Украине

Проверка прицепов к авто обойдется от 1,12 до 1,32 тыс грн в зависимости от веса модели. Осмотр легковой машины потянет на 1,12 тыс грн, грузовика весом более 12 тонн – 1,44 тыс грн, автобуса до 5 тонн – от 1,34 тыс грн. Такие цифры приводит Ассоциация автомобильного транспорта и инфраструктуры в Украине. Тем, кто ездит на газу – нужно будет дополнительно потратится на проверку ГБО.

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