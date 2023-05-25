«П’яний» будинок та дуже мала кількість тополь: цікаві факти про ж/м Тополя у Дніпрі (ФОТО)

На початку 1970-х Дніпро переживав бум будівництва. З'явлось кілька житлових масивів, у тому числі і на околицях міста. На той час територія за Підстанцією вже вважалася межею міста, тому Дніпро вирішили «продовжити» і звели там цілий мікрорайон Тополя.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як будувався мікрорайон і чому один з його будинків називають «п’яним».

Уздовж Запорізького шосе зустрічалися лише невеликі дачні будиночки та було багато незабудованої території. На піку було будівництво панельних дев’ятиповерхових будинків. Пізніше тут також звели кілька шістнадцятиповерхових будинків.

При плануванні будівництва району з’ясувалося, що ґрунт тут лісового типу і є ризик його просідання. Будівництво на такому ґрунті може бути небезпечним. Так, на Тополі для перевірки ґрунтів був побудований експериментальний будинок – архітектори перевіряли, як поводитиметься ґрунт. Заселили будинок лише за 5 років після його зведення. Серед місцевих жителів його називають «п’яним» або «танцювальним», бо будівля, збудована з 6 блоків, нахилилася в різні боки.

Суть експерименту був у тому, що кожен із 6 під’їздів зводили на різному фундаменті, щоб перевірити який підійде краще. І в результаті цього на стиках між блоками сьогодні можна побачити різницю в кілька десятків сантиметрів – результат просідання ґрунту та крену будинку.

«П’яний» будинок вважається одним із найстаріших на житловому масиві, він був зведений понад 50 років тому.

Назву Тополя, за легендою, мікрорайон отримав через велику кількість тополиних гаїв, що були на території. Хоча сьогодні, під час цвітіння тополь на житловому масиві рідко можна зустріти пух із дерев. Його тут майже немає.

Житловий масив був досить віддаленим від центру міста і при його будівництві відразу закладалася велика кількість гаражних кооперативів, передбачалося, що люди звідси їздитимуть на роботу на авто. Гаражі ставили навіть у дворах будинків – металеві, прозвані у народі «черепашкою».

На початку 1980-х на Тополі вже проживало близько 50 тис осіб. Разом із будинками будували школи, магазини, дитячі садки та обладнали ринок. Був на тополі і магазин самообслуговування.

На початку 1990-х транспорт із центру міста ходив лише до Підстанції, тому мешканцям Тополі доводилося добрих 30 хвилин йти пішки до будинку.

Через дорогу від будинків на житловому масиві Тополь-3 знаходиться Запорізький цвинтар. Між багатоквартирними будинками та трасою, що веде до іншого міста висаджені дерева.

Також житловий масив Тополя відомий у Дніпрі трагедією, що сталася тут у 1997 році. За лічені хвилини школа, дитячий садок та будинок пішли під землю внаслідок зсуву ґрунту.

фото: блог Артема Костюка

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