Что нужно для регистрации места жительства в Днепре в 2023 году и сколько это стоит

Зарегистрировать место жительства в Днепре можно через Центры предоставления админуслуг или портал «Дія». Без регистрации ребенок или взрослый не сможет получить часть услуг от государства или элементарно оформить кредит в банке.

Как прописаться и выписаться из жилья – разбирались журналисты dnepr.info.

Как прописать ребенка в квартире или доме

Зарегистрировать ребенка до 14 лет можно только в том доме или квартире, где прописан один из его родителей. Регистрация является обязательным условием для получения от государства различных услуг. Без нее ребенок не может быть оформлен в садик, школу, не получит проездной документ, а в будущем – не сможет оформить паспорт, получить ИНН –код в налоговой.

Взрослый человек без регистрации не сможет получить водительские права и оформить загранпаспорт, зарегистрировать автомобиль, проголосовать, оформить кредит, получить пособие на ребенка.

Для получения регистрации нужно только подтвердить право проживания по данному адресу. Прописка не связана с правом собственности на жилье. Она не влияет на получение таких услуг, как оформление пенсии, получение медицинской помощи.

Какие документы нужны для оформления прописки 2023

Чтобы оформить регистрацию места жительства нужно написать письменное заявление, предоставить паспорт или другой документ, подтверждающий личность, оплатить государственную пошлину, также нужно предоставить ИНН, контактные данные. Для военнообязанных – военный билет, а также если происходит выписка с предыдущего адреса- заявление о снятии с регистрации места жительства. Также нужно будет предоставить документы, подтверждающие право на проживание в квартире или доме. Это может быть документ на право собственности, договор аренды квартиры.

Также нужно предоставить письменное согласие владельца жилья. Если оно принадлежит нескольким людям – потребуется подтверждение от них всех.

Для прописки детей – нужно предоставить свидетельство о рождении, контактные данные родителей и собственника жилья.

Где оформить регистрацию в Днепре в 2023 году

Оформить прописку в Днепре можно в Центре предоставления административных услуг либо с помощью приложения или поратала «Дія» или на портале iGov. Для электронной регистрации места жительства необходимо иметь цифровую подпись, ИНН, регистрационный номер недвижимости в которой планируется регистрация.

Сколько стоит оформить регистрацию в 2023 году в Днепре

Административный сбор при регистрации места проживания ребенка до 14 лет составляет 62 грн, для взрослого 37 грн.

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