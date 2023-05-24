Кому в Днепре готовы платить 1 тыс грн в день: список вакансий

Работа в Днепре с ежедневной оплатой позволяет получать «живые» деньги каждый день и не ждать определенного числа месяца. На получку каждый день могут рассчитывать сиделки, продавцы, разнорабочие, курьеры и еще много специалистов.

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 вакансий в Днепре, где сотрудникам готовы платить зарплату каждый день.

Сиделка в Днепре может получать от 6,5 до 7 тыс грн в месяц. При этом оплата будет каждый день – платить собираются 350 грн за 10 часовой рабочий день. Среди обязательных условий – проживание в одном районе с тем, за кем придется присматривать. При этом на рабочем месте не нужно будет находится постоянно.

От 12 до 15 тыс грн в месяц можно получить, работая на улице у рекламного стенда. Среди обязанностей – информирование потенциальных покупателей о товарах и услугах компании, ценах и наличии товара на складе, прием заявок и ответы на вопросы. Платить обещают каждый день.

Разнорабочий-подсобник может заработать в месяц от 11 до 20 тыс грн, в день его зарплата будет составлять 500 грн. Работать нужно будет 8 часов. Что нужно будет делать – обещают рассказать по телефону.

Временная работа на лето в Днепре может принести доход от 200 до 500 грн в день – так сказано в объявлении. Работать нужно будет на аттракционах, возраст сотрудника – значения не имеет, главное, чтобы не было вредных привычек.

В среднем по 500 грн в день может заработать упаковщик вяленой рыбы. За месяц на такой работе в Днепре зарплата будет составлять 10-12 тыс грн. Работать нужно будет 5 дней в неделю, предварительно соискатель сможет пройти стажировку. Суть труда в том, чтобы упаковать продукцию в готовые пакеты. Работать нужно будет с весами – в один пакет класть не более 90 грамм, поэтому от будущего сотрудника требуется хорошая моторика рук. Оплата в конце смены.

От 500 до 1000 грн в день в Днепре могут заработать курьеры. Среди требований – опрятный внешний вид, желание заработать. Рабочий день – с 8 до 18 часов.

Помощник в ведении личной страничке в социальной сети может заработать в Днепре от 9 до 15 тыс грн в месяц. Оплачивать труд обещают каждый день. Готовы рассмотреть кандидатов без опыта.

250-400 грн в день может заработать расклейщик объявлений в Днепре. Работа – сезонная, обещают гибкий график и если у соискателя уже будет подобный опыт – большую зарплату.

В среднем 500-700 грн в день может заработать парикмахер-универсал, работая в экспресс-парикмахерской. Обещают, что рабочий день будет неполный, оплата в конце каждой смены, а главное от сотрудника – умение быстро и качественно стричь.

Ежедневно по 400 грн может зарабатывать сотрудник, который будет заниматься глажкой одежды парогенератором. В месяц набежит от 8 до 9 тыс грн. трудится нужно будет полный рабочий день, работа временная.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: