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Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансій

Сьогодні 15:12
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Робота у Дніпрі зі щоденною оплатою дозволяє отримувати «живі» гроші щодня і не чекати певного числа місяця. На отримання зарплатні кожен день можуть розраховувати доглядальниці, продавці, різноробочі, кур'єри та ще багато фахівців.

Новости Днепра про Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансій

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10  вакансій у Дніпрі, де співробітникам готові платити зарплату щодня.

Доглядальниця у Дніпрі може отримувати від 6,5 до 7 тис грн на місяць. При цьому оплата щодня – становить  350 грн за 10 годинний робочий день. Серед обов’язкових умов – проживання в одному районі з тим, за ким доведеться наглядати. При цьому на робочому місці не потрібно буде бути постійно.

Новости Днепра про Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансій

Від 12 до 15 тис. грн на місяць можна отримати, працюючи на вулиці біля рекламного стенду. Серед обов’язків – інформування потенційних покупців про товари та послуги компанії, ціни та наявність товару на складі, прийом заявок та відповіді на запитання. Платити обіцяють щодня.

Новости Днепра про Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансій

Різноробочий-підсобник може заробити за місяць від 11 до 20 тис грн, на день його зарплата становитиме 500 грн. Працювати потрібно 8 годин. Що потрібно буде робити – обіцяють розповісти телефоном.

Новости Днепра про Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансій

Тимчасова робота на літо у Дніпрі може принести дохід від 200 до 500 грн. на день – так сказано в оголошенні. Працювати потрібно буде на атракціонах, вік співробітника – значення не має, головне щоб  у нього не було шкідливих звичок.

Новости Днепра про Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансій

У середньому по 500 грн на день може заробити пакувальник в’яленої риби. За місяць на такій роботі у Дніпрі зарплата становитиме 10-12 тис грн. Працювати потрібно буде 5 днів на тиждень, попередньо претендент зможе пройти стажування. Суть праці в тому, щоб упакувати продукцію у готові пакети. Працювати потрібно буде з вагами – в один пакет класти не більше 90 грамів, тому від майбутнього співробітника потрібна хороша моторика рук. Оплата наприкінці зміни.

Новости Днепра про Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансій

Від 500 до 1000 грн на день у Дніпрі можуть заробити кур’єри. Серед вимог – охайний зовнішній вигляд, бажання заробити. Робочий день – з 8 до 18 години.

Новости Днепра про Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансій

Помічник у веденні особистої сторінки у соціальній мережі може заробити у Дніпрі від 9 до 15 тис грн на місяць. Оплачувати працю обіцяють щодня. Готові розглянути кандидатів без досвіду.

Новости Днепра про Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансій

250-400 грн на день може заробити розклеювач оголошень в Дніпрі. Робота – сезонна, обіцяють гнучкий графік і якщо у претендента вже буде подібний досвід  роботи – більшу зарплатню.

Новости Днепра про Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансій

У середньому 500-700 грн на день може заробити перукар-універсал, працюючи в експрес-перукарні. Обіцяють, що робочий день буде неповний, оплата наприкінці кожної зміни, а головне від співробітника – уміння швидко та якісно стригти.

Новости Днепра про Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансій

Щодня по 400 грн може заробляти співробітник, який займатиметься прасуванням парогенератором. За місяць набіжить від 8 до 9 тис грн. працювати потрібно буде повний робочий день, робота тимчасова.

Новости Днепра про Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансій

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Новости Днепра про Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансійУкраїнська Новости Днепра про Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансійРусский

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