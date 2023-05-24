Кому у Дніпрі готові платити 1 тис грн на день: список вакансій

Робота у Дніпрі зі щоденною оплатою дозволяє отримувати «живі» гроші щодня і не чекати певного числа місяця. На отримання зарплатні кожен день можуть розраховувати доглядальниці, продавці, різноробочі, кур'єри та ще багато фахівців.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 вакансій у Дніпрі, де співробітникам готові платити зарплату щодня.

Доглядальниця у Дніпрі може отримувати від 6,5 до 7 тис грн на місяць. При цьому оплата щодня – становить 350 грн за 10 годинний робочий день. Серед обов’язкових умов – проживання в одному районі з тим, за ким доведеться наглядати. При цьому на робочому місці не потрібно буде бути постійно.

Від 12 до 15 тис. грн на місяць можна отримати, працюючи на вулиці біля рекламного стенду. Серед обов’язків – інформування потенційних покупців про товари та послуги компанії, ціни та наявність товару на складі, прийом заявок та відповіді на запитання. Платити обіцяють щодня.

Різноробочий-підсобник може заробити за місяць від 11 до 20 тис грн, на день його зарплата становитиме 500 грн. Працювати потрібно 8 годин. Що потрібно буде робити – обіцяють розповісти телефоном.

Тимчасова робота на літо у Дніпрі може принести дохід від 200 до 500 грн. на день – так сказано в оголошенні. Працювати потрібно буде на атракціонах, вік співробітника – значення не має, головне щоб у нього не було шкідливих звичок.

У середньому по 500 грн на день може заробити пакувальник в’яленої риби. За місяць на такій роботі у Дніпрі зарплата становитиме 10-12 тис грн. Працювати потрібно буде 5 днів на тиждень, попередньо претендент зможе пройти стажування. Суть праці в тому, щоб упакувати продукцію у готові пакети. Працювати потрібно буде з вагами – в один пакет класти не більше 90 грамів, тому від майбутнього співробітника потрібна хороша моторика рук. Оплата наприкінці зміни.

Від 500 до 1000 грн на день у Дніпрі можуть заробити кур’єри. Серед вимог – охайний зовнішній вигляд, бажання заробити. Робочий день – з 8 до 18 години.

Помічник у веденні особистої сторінки у соціальній мережі може заробити у Дніпрі від 9 до 15 тис грн на місяць. Оплачувати працю обіцяють щодня. Готові розглянути кандидатів без досвіду.

250-400 грн на день може заробити розклеювач оголошень в Дніпрі. Робота – сезонна, обіцяють гнучкий графік і якщо у претендента вже буде подібний досвід роботи – більшу зарплатню.

У середньому 500-700 грн на день може заробити перукар-універсал, працюючи в експрес-перукарні. Обіцяють, що робочий день буде неповний, оплата наприкінці кожної зміни, а головне від співробітника – уміння швидко та якісно стригти.

Щодня по 400 грн може заробляти співробітник, який займатиметься прасуванням парогенератором. За місяць набіжить від 8 до 9 тис грн. працювати потрібно буде повний робочий день, робота тимчасова.

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