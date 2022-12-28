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ПВО пополняет счет: на Днепропетровщине сбито 5 БПЛА противника

Сегодня 22:15
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В среду, 28 декабря, вечером россияне начали очередную массированную атаку на Украину при помощи иранских дронов-камикадзе.

Новости Днепра про ПВО пополняет счет: на Днепропетровщине сбито 5 БПЛА противника

В Днепропетровской области подразделениями воздушного командования "Схід" уничтожены пять БПЛА противника (вероятно Шахеды), - говорится в сообщении в сети.

Первым об угрозе запуска иранских дронов-камикадзе вечером 28 декабря предупредил Виталий Ким. Позже аналогичную информацию распространил и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он призвал жителей региона не игнорировать воздушную тревогу, а также не снимать и не публиковать возможные удары россиян.

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Новости Днепра про ПВО пополняет счет: на Днепропетровщине сбито 5 БПЛА противникаУкраїнська Новости Днепра про ПВО пополняет счет: на Днепропетровщине сбито 5 БПЛА противникаРусский

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