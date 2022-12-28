ПВО пополняет счет: на Днепропетровщине сбито 5 БПЛА противника

В Днепропетровской области подразделениями воздушного командования "Схід" уничтожены пять БПЛА противника (вероятно Шахеды), - говорится в сообщении в сети.
Первым об угрозе запуска иранских дронов-камикадзе вечером 28 декабря предупредил Виталий Ким. Позже аналогичную информацию распространил и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он призвал жителей региона не игнорировать воздушную тревогу, а также не снимать и не публиковать возможные удары россиян.
Читайте також:
Автор:
Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшего без вести 45-летнего Владимира Пирога.
Форвард сборной Украины и СК "Днепр-1" Артем Довбик стал лучшим…
В центре Днепра горело заброшенное здание.
В Днепре десятки домов временно без тепла.
В Днепре на Новом мосту 17-летняя девушка пыталась совершить самоубийство.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что на данный момент зафиксировано движение вражеских беспилотников в сторону региона.
На улице Генерала Воливача в Днепре произошел пожар на территории двора часто дома.
Российские захватчики и наемники массово покидают места несения службы на временно оккупированных территориях Запорожской области. В розыске находятся более 200 человек.
В Новомосковске за спицы взялись простые жители города.
Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшего без вести 45-летнего Владимира Пирога.
Форвард сборной Украины и СК "Днепр-1" Артем Довбик стал лучшим игроком года УПЛ.
Карьер на Красном Камне в Днепре – один из «неофициальных» пляжей города в летнее время. Неофициальных, потому что дно тут не чистят, состояние воды не проверяют и купаться в нем категорически запрещено. Но в летнюю жару это мало кого останавливает.…
В центре Днепра горело заброшенное здание.
В Днепре десятки домов временно без тепла.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!