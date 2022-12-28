ППО поповнює рахунок: на Дніпропетровщині збито 5 БПЛА противника

У середу, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову масовану атаку на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе.

На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування “Схід” знищено п’ять БПЛА противника (імовірно Шахеди), – йдеться у повідомленні в мережі.

Першим про загрозу запуску іранських дронів-камікадзе увечері 28 грудня попередив Віталій Кім. Пізніше аналогічну інформацію поширив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він закликав мешканців регіону не ігнорувати повітряну тривогу, а також не знімати та не публікувати можливі удари росіян.

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