Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ППО поповнює рахунок: на Дніпропетровщині збито 5 БПЛА противника

Сьогодні 22:15
просмотров

У середу, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову масовану атаку на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе.

Новости Днепра про ППО поповнює рахунок: на Дніпропетровщині збито 5 БПЛА противника

На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування “Схід” знищено п’ять БПЛА противника (імовірно Шахеди), – йдеться у повідомленні в мережі.

Першим про загрозу запуску іранських дронів-камікадзе увечері 28 грудня попередив Віталій Кім. Пізніше аналогічну інформацію поширив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він закликав мешканців регіону не ігнорувати повітряну тривогу, а також не знімати та не публікувати можливі удари росіян.

Читайте також:

Новости Днепра про ППО поповнює рахунок: на Дніпропетровщині збито 5 БПЛА противникаУкраїнська Новости Днепра про ППО поповнює рахунок: на Дніпропетровщині збито 5 БПЛА противникаРусский

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася пожежа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    У Дніпрі на вулиці Генерала Волівача сталася пожежа

    На вулиці Генерала Волівача у Дніпрі сталася пожежа на території…

    Росіяни масово тікають з Запорізької області: у розшуку більше 200 осіб, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Росіяни масово тікають з Запорізької області: у розшуку більше 200 осіб, – Генштаб

    Російські загарбники та найманці масово залишають місця несення служби на…

    Гравець СК “Дніпро-1” став найкращим гравцем УПЛ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:56
    Гравець СК “Дніпро-1” став найкращим гравцем УПЛ

    Форвард збірної України та СК "Дніпро-1" Артем Довбик став найкращим…

    «Демон», «Зуб» та велосипеди на дні: незвичайні факти про кар’єр на Червоному Камні у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:34
    «Демон», «Зуб» та велосипеди на дні: незвичайні факти про кар’єр на Червоному Камні у Дніпрі

    Кар'єр на Червоному Камні у Дніпрі – один із «неофіційних»…

    Наверх