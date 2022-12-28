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У центрі Дніпра сталася пожежа

Сьогодні 17:14
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У середмісті Дніпра горіла закинута будівля.

Новости Днепра про У центрі Дніпра сталася пожежа

Про це повідомили дніпровські рятувальники.

За словами ДСНС, 28-го грудня о 14:32 їм надійшло повідомлення про пожежу на площі Успенській Соборного району міста Дніпро.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в будівлі, яка не експлуатується.

Пожежу локалізовано о 14:55 та ліквідовано о 15:20.

Загиблих та постраждалих немає.

Вогнем знищено сміття всередині будівлі на площі 70 кв.м.

Новости Днепра про У центрі Дніпра сталася пожежа

Новости Днепра про У центрі Дніпра сталася пожежа

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