У центрі Дніпра сталася пожежа

Про це повідомили дніпровські рятувальники.
За словами ДСНС, 28-го грудня о 14:32 їм надійшло повідомлення про пожежу на площі Успенській Соборного району міста Дніпро.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в будівлі, яка не експлуатується.
Пожежу локалізовано о 14:55 та ліквідовано о 15:20.
Загиблих та постраждалих немає.
Вогнем знищено сміття всередині будівлі на площі 70 кв.м.
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