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У Дніпрі в “АТБ” продають рибні консерви з сюрпризом

Сьогодні 16:04
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Здивувала реакція адміністратора супермаркету.

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У Дніпрі в “АТБ” на Каверіна дніпрянин Євген Ізюмський купив консерви – сом “Боцман”.Прийшовши додому та відкривши їх, чоловік був неприємно здивований: консерви були зіпсовані.

Начебто і не прострочено, але і запах, і смак – жах, – написав Євген у соцмережі.

Новости Днепра про У Дніпрі в

Чоловік вирішив віднести консерви в магазин і знову був здивований, але приємно.

Адміністратор повернула гроші та пообіцяла прибрати цю партію продукту із прилавків.

А там уже час покаже! – прокоментував це Євген.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у “Сільпо” продають “золоту” малину та полуницю.

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