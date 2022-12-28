У Дніпрі в “АТБ” продають рибні консерви з сюрпризом

Здивувала реакція адміністратора супермаркету.

У Дніпрі в “АТБ” на Каверіна дніпрянин Євген Ізюмський купив консерви – сом “Боцман”.Прийшовши додому та відкривши їх, чоловік був неприємно здивований: консерви були зіпсовані.

Начебто і не прострочено, але і запах, і смак – жах, – написав Євген у соцмережі.

Чоловік вирішив віднести консерви в магазин і знову був здивований, але приємно.

Адміністратор повернула гроші та пообіцяла прибрати цю партію продукту із прилавків.

А там уже час покаже! – прокоментував це Євген.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у “Сільпо” продають “золоту” малину та полуницю.

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