Пустые пляжи, вражеские вертолеты и закрытые базы: как выглядит оккупированная Кирилловка в разгар сезона

Поселок городского типа Кирилловка до полномасштабного вторжения россиян был одним из самых любимых мест отдыха для украинцев.

Теплое море и солнце привлекали сюда многих, и ехать далеко не нужно было.

Сейчас этот курорт переживает не лучшие времена, уже два летних сезона он оккупирован россиянами.

Как сейчас выглядит Кирилловка, показал в Telegram военный Анатолий Штирлиц.

Кирилловка. Курорт, на котором в это время находились десятки тысяч отдыхающих, – подписал он видео.

В ролике можно увидеть, что большинство (если не все) баз отдыха закрыты, на пляжах почти нет людей – они безлюдны, как и улицы этого поселка.

Также над Кирилловкой часто летают вражеские вертолеты.

Надеемся, что очень скоро наши защитники освободят украинский юг. И этот курорт снова будет встречать отдыхающих!

Напомним, ранее мы писали, как выглядят пляжи Одессы после подрыва Каховской ГЭС (ФОТО).

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