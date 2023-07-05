Пустые пляжи, вражеские вертолеты и закрытые базы: как выглядит оккупированная Кирилловка в разгар сезона

Теплое море и солнце привлекали сюда многих, и ехать далеко не нужно было.
Сейчас этот курорт переживает не лучшие времена, уже два летних сезона он оккупирован россиянами.
Как сейчас выглядит Кирилловка, показал в Telegram военный Анатолий Штирлиц.
Кирилловка. Курорт, на котором в это время находились десятки тысяч отдыхающих, – подписал он видео.
В ролике можно увидеть, что большинство (если не все) баз отдыха закрыты, на пляжах почти нет людей – они безлюдны, как и улицы этого поселка.
Также над Кирилловкой часто летают вражеские вертолеты.
Надеемся, что очень скоро наши защитники освободят украинский юг. И этот курорт снова будет встречать отдыхающих!
Напомним, ранее мы писали, как выглядят пляжи Одессы после подрыва Каховской ГЭС (ФОТО).
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