«Пункт назначения»: в Днепре на оживленной дороге с кузова грузовика слетел груз (ФОТО)

В среду, 17 апреля, на Подстанции произошло незначительное ДТП. Как сообщили в Ситуационном центре Днепра, на проспекте Науки (эксГагарина) на повороте у грузовика слетел плохо прикрепленный груз.
Это был старый станок. Груз «приземлился» в метре от ехавшего позади грузовика автомобиля. К счастью, никто не пострадал.
Из-за ДТП движение по проспекту Науки затруднено. Образовалась пробка, которая тянется к Подстанции.
Учитывайте это при планировании своего пути.
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