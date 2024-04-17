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  • “Пункт призначення”: у Дніпрі на жвавій дорозі з кузова вантажівки злетів вантаж (ФОТО)

“Пункт призначення”: у Дніпрі на жвавій дорозі з кузова вантажівки злетів вантаж (ФОТО)

Сьогодні 10:22
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Через ДТП на проспекті Науки ускладнено рух.

Новости Днепра про

У середу, 17 квітня, на Підстанції сталася незначна ДТП. Як повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра, на проспекті Науки (ексГагаріна) на повороті у вантажівки злетів погано прикріплений вантаж.

Це був старий верстат. Вантаж “приземлився” в метрі від автівки, яка їхала позаду вантажівки. На щастя, ніхто не постраждав.

Через ДТП рух проспектом Науки ускладнено. Утворився затор, який тягнеться до Підстанції.

Новости Днепра про

Зважайте на це при плануванні свого шляху.

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