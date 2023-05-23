Публиковался в National Geographic: под Бахмутом, спасая друзей, погиб известный фотограф

Фотограф погиб, когда спасал своих товарищей.

20 мая в Первомайске Николаевской области попрощались с фотографом Денисом Кривым. Боец погиб 15 мая под Бахмутом, когда пытался во время боя спасти своих товарищей. О грустном известии рассказала его жена Галина на своей Instagram-странице.

Денис Кривой – известный фотограф-натуралист. До полномасштабной войны он занимался пейзажным, репортажным фото, аэробалистикой и был одним из художников, чьи снимки постоянно публиковали в National Geographic Украина.

В частности, фото Дениса использовали при создании путеводителя природного парка «Бугский Град», расположенного в Николаевской области. Фотограф получил международную премию FIAP – это один из самых престижных европейских конкурсов фотохудожников. Его работы были представлены на украинских и европейских выставках. Фотографии, сделанные Денисом, хранятся в частных коллекциях в Европе, Южной Америке и Азии.

Жена Дениса рассказала, что он был упорным и всегда выкладывался на все 100%, считая, что все равно делает недостаточно. Без отца осталось две маленькие дочери.

К силам обороны Денис приобщился прошлой весной. В родном городке с ним пришли попрощаться сотни людей.

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