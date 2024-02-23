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«Призрачный гонщик»: в Днепре посреди пустыря нашли сожженный байк

Сегодня 14:14
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В Самарском районе Днепра посреди пустыря заметили сожженный байк.

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Странную находку обнаружила днепрянка Елена.

День добрый. Если кто-то из Игрени, Одинковки или Александровки потерял металлическую лошадь, мы, видимо, ее нашли. К сожалению, воспользоваться им уже нельзя, но информация не будет лишней, – отметила женщина в сообщении.

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Елена говорит, что байк пытались сжечь. От мотоцикла осталось одно колесо и каркас.

Его действительно могут искать, а лежит в таком месте, что только псы могли найти в кустарниках. Скорее всего, недавно лежит, — заметила женщина.

В комментариях предположили, что байк может разыскивать полиция, а сожгли его, чтобы вместо следов.

Автор сообщения отметила, что вместе с собакой сначала заметила странные следы на земле, а уже потом нашла мотоцикл.

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Владельца мотоцикла в комментариях прозвали «призрачным гонщиком».

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