“Примарний гонщик”: у Дніпрі посеред пустиря знайшли спалений байк

Дивну знахідку виявила дніпрянка Олена.
Доброго дня. Якщо хтось з Ігрені, Одинковки або Олександрівки втратив металевого коня, ми, мабуть, його знайшли. На жаль, скористатися ним вже не можна, але інформація не буде зайвою, – зазначила жінка у дописі.
Олена каже, що байк намагалися спалити. Від мотоцикла залишилося одне колесо та каркас.
Його дійсно можуть шукати, а лежить у такому місці, що лише пси могли знайти у чагарниках. Скоріш за все, не так давно лежить, – зауважила жінка.
У коментарях припустили, що байк може розшукувати поліція, а спалили його, аби замести сліди.
Авторка допису зазначила, що разом з собакою спочатку помітила дивні сліди на землі, а вже потім знайшла мотоцикл.
Власника мотоцикла в коментарях прозвали “примарним гонщиком”.
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