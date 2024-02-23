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“Примарний гонщик”: у Дніпрі посеред пустиря знайшли спалений байк

Сьогодні 14:14
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У Самарському районі Дніпра посеред пустиря помітили спалений байк.

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Дивну знахідку виявила дніпрянка Олена. 

Доброго дня. Якщо хтось з Ігрені, Одинковки або Олександрівки втратив металевого коня, ми, мабуть, його знайшли. На жаль, скористатися ним вже не можна, але інформація не буде зайвою, – зазначила жінка у дописі.

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Олена каже, що байк намагалися спалити. Від мотоцикла залишилося одне колесо та каркас. 

Його дійсно можуть шукати, а лежить у такому місці, що лише пси могли знайти у чагарниках. Скоріш за все, не так давно лежить, – зауважила жінка.

У коментарях припустили, що байк може розшукувати поліція, а спалили його, аби замести сліди.

Авторка допису зазначила, що разом з собакою спочатку помітила дивні сліди на землі, а вже потім знайшла мотоцикл. 

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Власника мотоцикла в коментарях прозвали “примарним гонщиком”. 

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