Пришествие «Иисуса»: в Днепре заметили мужчину, который рыбачил посреди реки без лодки (ФОТО)

Весьма странное фото распространил местный телеграм-канал.

В Днепре посреди реки заметили мужчину, который якобы рыбачил без лодки. В сети его уже успели прозвать Иисусом из-за «умения» ходить по воде. Впрочем, днепряне сомневаются в подлинности фото или уверены, что тот просто стоит на мели.

На фото, которое распространили в сети, виден силуэт мужчины с удочкой, стоящего посреди реки. Рядом с ним нет лодки или других приспособлений, которые помогут держаться на воде.

А тысячу лет назад людей это удивило бы. Хороший фотошоп.

В комментариях также раскритиковали юмор горожан, которые прозвали незнакомца Иисусом.

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