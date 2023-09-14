Пришестя “Ісуса”: у Дніпрі помітили чоловіка, який нібито рибалив посеред річки без човна (ФОТО)

У Дніпрі посеред річки помітили чоловіка, який нібито рибалив без човна. У мережі його вже встигли прозвати Ісусом через “вміння” ходити по воді. Втім, дніпряни сумніваються у справжності фото, або впевнені, що той просто стоїть на мілині.
На фото, яке поширили в мережі видно силует чоловіка, який з вудочкою стоїть посеред річки. Поруч з ним немає човна чи інших пристосувань, які б допомогти триматися на воді.
А тисячу років тому людей би це здивувало.
Хороший фотошоп.
У коментарях також розкритикували гумор містян, які прозвали незнайомця Ісусом.
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