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  • Пришестя “Ісуса”: у Дніпрі помітили чоловіка, який нібито рибалив посеред річки без човна (ФОТО)

Пришестя “Ісуса”: у Дніпрі помітили чоловіка, який нібито рибалив посеред річки без човна (ФОТО)

Сьогодні 19:27
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Досить дивне фото поширив місцевий телеграм-канал.

Новости Днепра про Пришестя

У Дніпрі посеред річки помітили чоловіка, який нібито рибалив без човна. У мережі його вже встигли прозвати Ісусом через “вміння” ходити по воді. Втім, дніпряни сумніваються у справжності фото, або впевнені, що той просто стоїть на мілині. 

На фото, яке поширили в мережі видно силует чоловіка, який з вудочкою стоїть посеред річки. Поруч з ним немає човна чи інших пристосувань, які б допомогти триматися на воді. 

Новости Днепра про Пришестя

А тисячу років тому людей би це здивувало.

Хороший фотошоп.

У коментарях також розкритикували гумор містян, які прозвали незнайомця Ісусом. 

Новости Днепра про Пришестя

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