Пришел закупиться: в Днепре на «Озерке» заметили Санта-Клауса (ВИДЕО)

Как настоящий!

Новогодние праздники уже закончились, однако по улицам Днепра все еще гуляет Санта-Клаус – на днях его заметили на «Озерке».

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, что мужчина в костюме сказочного персонажа ходит между прилавками. В руках у него — черная сумка и лыжные палки.

Санта заблудился и гуляет по рынкам Днепра, – подписали видео горожане.

Напомним, ранее мы писали, что на улицах Днепра заметили самосвал, прицеп которого «забит» мандаринами (ВИДЕО).

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