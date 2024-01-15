Пришел закупиться: в Днепре на «Озерке» заметили Санта-Клауса (ВИДЕО)

Новогодние праздники уже закончились, однако по улицам Днепра все еще гуляет Санта-Клаус – на днях его заметили на «Озерке».
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
На кадрах видно, что мужчина в костюме сказочного персонажа ходит между прилавками. В руках у него — черная сумка и лыжные палки.
Санта заблудился и гуляет по рынкам Днепра, – подписали видео горожане.
Напомним, ранее мы писали, что на улицах Днепра заметили самосвал, прицеп которого «забит» мандаринами (ВИДЕО).
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