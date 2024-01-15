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  • Прийшов закупитися: у Дніпрі на “Озерці” помітили Санта-Клауса (ВІДЕО)

Прийшов закупитися: у Дніпрі на “Озерці” помітили Санта-Клауса (ВІДЕО)

Сьогодні 09:00
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Як справжній!

Новости Днепра про Прийшов закупитися: у Дніпрі на

Новорічні свята вже минули, проте вулицями Дніпра все ще гуляє Санта-Клаус – днями його помітили на “Озерці”.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно, що чоловік у костюмі казкового персонажа крокує між прилавками. У руках в нього – чорна сумка та лижні палиці.

Санта заблукав та гуляє ринками Дніпра, – підписали відео містяни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вулицях Дніпра помітили самоскид, причіп якого “забитий” мандаринами (ВІДЕО). 

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