Прийшов закупитися: у Дніпрі на “Озерці” помітили Санта-Клауса (ВІДЕО)

Як справжній!

Новорічні свята вже минули, проте вулицями Дніпра все ще гуляє Санта-Клаус – днями його помітили на “Озерці”.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно, що чоловік у костюмі казкового персонажа крокує між прилавками. У руках в нього – чорна сумка та лижні палиці.

Санта заблукав та гуляє ринками Дніпра, – підписали відео містяни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вулицях Дніпра помітили самоскид, причіп якого “забитий” мандаринами (ВІДЕО).

Читайте також:

Українська

Автор: