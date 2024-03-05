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Принуждали предпринимателя платить дань: в Днепре разоблачили группу вымогателей

Сегодня 19:25
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СБУ задержала в Днепре рэкетиров, которые похищали людей и выбивали из них деньги

Новости Днепра про Принуждали предпринимателя платить дань: в Днепре разоблачили группу вымогателей

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили группу рэкетиров, которые требовали деньги у местного бизнесмена. Об этом говорится на сайте областной полиции и СБУ.

Злоумышленники потребовали деньги с представителей малого и среднего бизнеса за «беспрепятственную» хозяйственную деятельность в прифронтовом регионе. Еженедельная сумма «дани» зависела от сферы предпринимательства, его масштабов и доходности.

По сообщению полиции, трое подозреваемых в возрасте 30,34 и 35 лет требовали у местного предпринимателя деньги в обмен на невмешательство в его бизнес. Полицейские задокументировали факт вымогательства и получения 232 тысячи гривен.

Все трое рэкетиров были задержаны. Им сообщили о подозрении по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следователи проверяют подозреваемых на причастность к другим фактам вымогательства средств.

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Новости Днепра про Принуждали предпринимателя платить дань: в Днепре разоблачили группу вымогателейУкраїнська Новости Днепра про Принуждали предпринимателя платить дань: в Днепре разоблачили группу вымогателейРусский

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