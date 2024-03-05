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  • Примушували підприємця платити данину: у Дніпрі викрили групу вимагачів

Примушували підприємця платити данину: у Дніпрі викрили групу вимагачів

Сьогодні 19:25
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СБУ затримала у Дніпрі рекетирів, які викрадали людей та «вибивали» з них гроші

Новости Днепра про Примушували підприємця платити данину: у Дніпрі викрили групу вимагачів

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили групу рекетирів, які вимагали гроші у місцевого бізнесмена. Про це йдеться на сайті обласної поліції та СБУ.

Зловмисники вимагали гроші з представників малого та середнього бізнесу за “безперешкодну” господарську діяльність у прифронтовому регіоні. Щотижнева сума “данини” залежала від сфери підприємництва, його масштабів та прибутковості.

За повідомленням поліції, троє підозрюваних віком 30,34 та 35 років вимагали у місцевого підприємця гроші в обмін на невтручання в його бізнес. Поліцейські задокументували факт вимагання та отримання 232 тисяч гривень.

Усіх трьох рекетирів затримали. Їм повідомили про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі перевіряють підозрюваних на причетність до інших фактів вимагання коштів.

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Новости Днепра про Примушували підприємця платити данину: у Дніпрі викрили групу вимагачівУкраїнська

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