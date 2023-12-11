Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • При каких условиях у жителей Днепра может быть выходной на Рождество и Новый год во время войны

При каких условиях у жителей Днепра может быть выходной на Рождество и Новый год во время войны

Сегодня 12:47
просмотров

В Украине из-за военного положения не будет дополнительных выходных на Новый год и Рождество.

Новости Днепра про При каких условиях у жителей Днепра может быть выходной на Рождество и Новый год во время войны

Это предусмотрено законом «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Праздничные дни, которые являются выходными для работников и предусмотренные Кодексом законов о труде, во время войны отменяются. Поэтому и Рождество, и Новый год будут рабочими днями.

Если в прошлом году 25 декабря и 1 января выпали на воскресенье, официальный выходной даже во время военного положения, то в этом году праздники приходятся на понедельник. В мирное время эти дни были бы не рабочими, но сейчас это обычный будний день.

Правда есть исключения для работников частных компаний. Если работодатель решит дать своим сотрудникам дополнительный выходной, то он может это сделать вполне законно, по своему усмотрению.

Напомним, летом Православная Церковь Украины перешла на новый календарь, поэтому часть церковных праздников, которые не являются рабочими днями, изменили дату. Как только завершится действие военного положения, у нас будет выходной на Покрову — День защитников и защитниц — 1 октября (вместо 14), на Рождество — 25 декабря (7 января больше не выходной), а также не рабочим будет День Украинской государственности — 15 июля (вместо 28), когда верующим почитается память князя Владимира Великого.

Пасха и Троица, тоже законные выходные дни, не меняются, поскольку они не имеют постоянной даты и прописаны заранее.

Читайте также:

Новости Днепра про При каких условиях у жителей Днепра может быть выходной на Рождество и Новый год во время войныУкраїнська Новости Днепра про При каких условиях у жителей Днепра может быть выходной на Рождество и Новый год во время войныРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

«Порешать за сессию»: в Днепре фейковый аккаунт ДНУ предлагает за деньги решить проблемы с учебой
Новости Днепра
Сегодня 13:19
«Порешать за сессию»: в Днепре фейковый аккаунт ДНУ предлагает за деньги решить проблемы с учебой

В Днепре мошенники ради выгоды используют символику ДНУ им. Олеся…

В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины
Новости Днепра
Сегодня 12:31
В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины

Часть военнообязанных в Днепре получили временную отсрочку от мобилизации. Действует…

В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать
Новости Днепра
Сегодня 12:12
В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать

В Днепр прибудет Вифлеемский огонь мира.

Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света
Новости Днепра
Сегодня 10:31
Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света

В Днепре мужчина вышел выбросить мусор, но ему внезапно стало…

Последние новости

«Порешать за сессию»: в Днепре фейковый аккаунт ДНУ предлагает за деньги решить проблемы с учебой
«Порешать за сессию»: в Днепре фейковый аккаунт ДНУ предлагает за деньги решить проблемы с учебой

В Днепре мошенники ради выгоды используют символику ДНУ им. Олеся Гончара.

Сегодня 13:19
3
просмотров
В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины
В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины

Часть военнообязанных в Днепре получили временную отсрочку от мобилизации. Действует она год и обновлять ее нужно соответственно раз в год. Но в ряде случаев отсрочка может быть аннулирована.

Сегодня 12:31
6
просмотров
В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать
В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать

В Днепр прибудет Вифлеемский огонь мира.

Сегодня 12:12
6
просмотров
В Никополе отец сдал в ломбард ноутбук, который его сыну «подарила» жена Зеленского
В Никополе отец сдал в ломбард ноутбук, который его сыну «подарила» жена Зеленского

В Никополе в Днепропетровской области отец сдал в ломбард ноутбук сына.

Сегодня 11:22
5
просмотров
Жителям Днепра якобы присылают повестки в “Дії”: так ли это
Жителям Днепра якобы присылают повестки в “Дії”: так ли это

В сети некоторые российские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что украинцам якобы присылают повестки через «Дію».

Сегодня 10:42
8
просмотров
Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света
Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света

В Днепре мужчина вышел выбросить мусор, но ему внезапно стало плохо.

Сегодня 10:31
6
просмотров
В Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину
В Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину

Все обстоятельства смерти горожанина будут устанавливать правоохранители.

Сегодня 10:00
6
просмотров
Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспорт
Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспорт

Важная информация!

Сегодня 09:32
6
просмотров
В Днепре на ж/м Тополь на улице внезапно умерла женщина: комментарий полиции
В Днепре на ж/м Тополь на улице внезапно умерла женщина: комментарий полиции

Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.

Сегодня 09:00
8
просмотров
В Днепре сразу на трех мостах образовались огромные пробки (ФОТО, ВИДЕО)
В Днепре сразу на трех мостах образовались огромные пробки (ФОТО, ВИДЕО)

Вовремя приехать на работу не удастся...

Сегодня 08:33
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх