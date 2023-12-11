При каких условиях у жителей Днепра может быть выходной на Рождество и Новый год во время войны

В Украине из-за военного положения не будет дополнительных выходных на Новый год и Рождество.

Это предусмотрено законом «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Праздничные дни, которые являются выходными для работников и предусмотренные Кодексом законов о труде, во время войны отменяются. Поэтому и Рождество, и Новый год будут рабочими днями.

Если в прошлом году 25 декабря и 1 января выпали на воскресенье, официальный выходной даже во время военного положения, то в этом году праздники приходятся на понедельник. В мирное время эти дни были бы не рабочими, но сейчас это обычный будний день.

Правда есть исключения для работников частных компаний. Если работодатель решит дать своим сотрудникам дополнительный выходной, то он может это сделать вполне законно, по своему усмотрению.

Напомним, летом Православная Церковь Украины перешла на новый календарь, поэтому часть церковных праздников, которые не являются рабочими днями, изменили дату. Как только завершится действие военного положения, у нас будет выходной на Покрову — День защитников и защитниц — 1 октября (вместо 14), на Рождество — 25 декабря (7 января больше не выходной), а также не рабочим будет День Украинской государственности — 15 июля (вместо 28), когда верующим почитается память князя Владимира Великого.

Пасха и Троица, тоже законные выходные дни, не меняются, поскольку они не имеют постоянной даты и прописаны заранее.

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