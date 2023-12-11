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  • За яких умов у мешканців Дніпра може бути вихідний на Різдво та Новий рік під час війни

За яких умов у мешканців Дніпра може бути вихідний на Різдво та Новий рік під час війни

Сьогодні 12:47
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В Україні через воєнний стан не буде додаткових вихідних на Новий рік та Різдво.

Новости Днепра про За яких умов у мешканців Дніпра може бути вихідний на Різдво та Новий рік під час війни

Це передбачено законом “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

Святкові дні, які є вихідними для працівників та передбачені Кодексом законів про працю, під час війни скасовуються. Тож цьогоріч і Різдво, і Новий рік будуть робочими днями. 

Якщо минулого року 25 грудня та 1 січня випали на неділю, яка офіційно є вихідним навіть під час воєнного стану, то цьогоріч свята припадають на понеділок. У мирний час ці дні були б не робочими, але тепер це звичайний будній день. 

Щоправда, є винятки для працівників приватних компаній. Якщо роботодавець вирішить дати своїм співробітникам додатковий вихідний, то він може це зробити цілком законно, на власний розсуд. 

Нагадаємо, влітку Православна Церква України перейшла на новий календар, тож частина церковних свят, які є не робочими днями, змінили дату. Як тільки завершиться дія воєнного стану, у нас буде вихідний на Покрову – День захисників та захисниць – 1 жовтня (замість 14), на Різдво – 25 грудня (7 січня більше не вихідний), а також не робочим буде День Української державності – 15 липня (замість 28), коли вірянами вшановується пам’ять князя Володимира Великого. 

Великдень та Трійця, які теж є законними вихідними днями, не змінюються, позаяк вони не мають постійної дати й прописані заздалегідь.

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Новости Днепра про За яких умов у мешканців Дніпра може бути вихідний на Різдво та Новий рік під час війниУкраїнська Новости Днепра про За яких умов у мешканців Дніпра може бути вихідний на Різдво та Новий рік під час війниРусский

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