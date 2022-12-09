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Противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, — Генштаб

Сегодня 08:00
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За минувшие сутки, 8 декабря, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также уничтожили два склада россиян.

Новости Днепра про Противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, - Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки на Луганщине и Клищиевки и Марьинки Донецкой области.

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.

«И дальше сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины», — отметили в Генштабе.

  • На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Ходыно, Сосновка, Кондратовка и Запсилье Сумской области.
  • На Слобожанском направлении огневого поражения из минометов и ствольной артиллерии получили районы населенных пунктов Стрелка, Терновая, Старица, Огирево и Купянск Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
  • На Лиманском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы по районам Грековки, Макеевки, Площадки, Невского и Краснопоповки Луганской области и Торского и Григорьевки Донецкой области.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг не прекращает попытки наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам двадцати пяти населенных пунктов. Среди них — Бердичи, Андреевка, Верхнекаменское, Берестово, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка на Донетчине.
  • На Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам четырнадцати населенных пунктов. В частности, Времовки, Великой Новоселки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданиловки и Степного Запорожской области.
  • В Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались по районам населенных пунктов Берислав, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Днепровское и Огромное Херсонской области и окрестностям Херсона.

7 декабря в результате огневого поражения районов сосредоточение оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе «Токмакского противотуберкулезного диспансера» госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса россиян.

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Новости Днепра про Противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, - ГенштабРусский

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